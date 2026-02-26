El pacto PP-Vox en Zaragoza allana la negociación en Aragón y podría dar a los de Abascal la Presidencia de las Cortes

El pacto PP-Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza para desbloquear el presupuesto de 2026 allana la negociación en Aragón y podría dar a los de Abascal la Presidencia del Parlamento autonómico el próximo 3 de marzo.

Ambas formaciones llevaban meses 'a la gresca' tanto en el plano autonómico como en el municipal, pero todo parece haber cambiado esta semana a pesar del ruido provocado por el polémico decálogo de Núñez Feijóo.

Que Vox tumbara los presupuestos de Zaragoza cuando, en solo unas semanas, podría cerrar un acuerdo de Gobierno con Jorge Azcón parecía ilógico, pero desde el equipo de Natalia Chueca aseguran que ha habido que sudar la camiseta hasta el final y que de paripé "nada".

Tanto Chueca como la portavoz adjunta de Vox, Eva Torres, aseguraban este miércoles que las negociaciones del Ayuntamiento y la DGA son "independientes".

La líder popular resaltaba que solo se ha pensado en el interés de los zaragozanos, que se ha actuado "sin tutelas" y que el resto son "negociaciones de otro calado", pero a nadie se le escapa que, de no haber entendimiento, los de Abascal no habrían tenido el más mínimo reparo en votar en contra de las cuentas de 2026.

Esto habría obligado a la regidora a someterse a una cuestión de confianza que tenía todos los visos de perder y que habría retrasado un mes la aprobación de los presupuestos, decisivos para culminar los grandes proyectos electorales de la alcaldesa.

El PP es consciente de que el camino hasta las municipales de 2027 no será un camino de rosas, pero tampoco una yincana.

La prueba es que, este mismo jueves, Vox retirará su apoyo a ZEC para aprobar la enmienda que habría obligado a llevar todos los gastos de más de 200.000 euros al pleno y se desmarcará del PSOE en su crítica a Chueca por no llevar cinturón en uno de sus últimos vídeos de Youtube.

¿Qué puede suceder a partir de ahora? Lo más probable es que el PP responda a este primer acercamiento en solo unos días.

En 2023, los populares cedieron la Presidencia de las Cortes a Vox como gesto de buena fe, permitiendo que Marta Fernández cogiera las riendas del Parlamento aragonés.

Esto podría volver a repetirse el próximo martes. En ese caso, los diputados que tienen más papeletas son Santiago Morón y Carmen Rouco, siendo el primero el preferido por su perfil institucional y menos estridente.

¿Y qué dicen desde Vox? Que, de momento, no han pedido la Presidencia de las Cortes, aunque tampoco descartan hacerlo de aquí a entonces.

La política municipal es una cosa y la autonómica, subrayan, pero los presupuestos de Zaragoza bien podrían ser la pieza que desbloquea todas las demás; la primera ficha de un efecto dominó que aún durará semanas o incluso meses.

Para Vox, la prioridad es cerrar un documento político que incluya plazos y garantías de cumplimiento.

¿Y en qué se traduce? En que los de Abascal ya no se conforman con pactar la eliminación de impuestos como el de Sucesiones, sino que exigirán un calendario detallado sobre cuándo se irán suprimiendo los distintos grupos.

Ese documento político podría ser la base del "acuerdo global" del que hablaba, también este miércoles, la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero.

La también titular de Economía aseguraba que la intención era negociar en bloque Cortes de Aragón, Gobierno y presupuestos para dar a Aragón la estabilidad que tanto reivindica Jorge Azcón. Con esto recalcaba que la Presidencia del Parlamento autonómico no se iba a desgajar del resto.

Pero los plazos son los que son y parece poco probable que se vaya a llegar al día 3 con las consejerías repartidas y el presupuesto pactado.

Esto hará que la 'letra pequeña' se deje para más adelante. No en vano, los dos partidos tendrán todavía 8 semanas de plazo para acordar una estructura y echar el balón a rodar ya sin las elecciones de Castilla y León por medio.

Si el próximo martes se elige a un diputado de Vox como presidente de las Cortes será un nuevo síntoma de que, más allá de las discrepancias públicas, las conversaciones avanzan por buen camino.

Por delante quedan días en los que el PP va a seguir imponiendo el mantra de tranquilidad y fuego lento sin entrar en las polémicas y las declaraciones de los que, en solo unas semanas, podrían volver a convertirse en sus compañeros de viaje.