Azcón confirma que ya ha habido reuniones con Vox, pero no se pone plazos: "Lo bueno es que contemos resultados"

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha confirmado este jueves lo que hasta ahora había sido un secreto a voces: que ya ha habido reuniones con Vox y que "las va a seguir habiendo".

El PP sigue buscando un pacto "global y estable", sin ruido, con tranquilidad y con discreción. "La época en la que se negociaba en las plazas y se retransmitía por streaming ya sabemos el resultado que dio. Es populismo", comentaba.

Esto hace que el barón conservador mantenga su apuesta por "no estar comentando todo el día los comentarios u opiniones que puedan hacer otras formaciones políticas"; por que todo se desarrolle en un clima de "confianza y lealtad". "Lo bueno es que contemos los resultados", decía.

En su opinión, es la "fórmula más inteligente" para llegar a un acuerdo pensando en el bien común de los aragoneses.

El líder autonómico cree que lo importante es que el resultado sea bueno, sea cual sea el tiempo necesario. "Es más importante el resultado final que un día más o un día menos en la negociación", remarcaba.

Los plazos, en todo caso, empiezan a apurar. Para elegir al próximo presidente de las Cortes apenas quedan días. La equis tendrá que despejarse antes del próximo martes, aunque para conocer la formación del próximo Ejecutivo sí habrá dos meses más.

El propio presidente en funciones reconoce que los apenas 7 días que faltan para la composición de las nuevas Cortes apremian demasiado como para llegar a esa fecha con un acuerdo global. "Para entonces puede haber una parte del acuerdo o no, pero en cualquiera de los casos, creo que lo lógico es que sigamos negociando en las próximas semanas", agregaba.

En este sentido, no ha ocultado que su deseo es que haya pacto, dado que, tras los resultados del 8-F, es "la única posibilidad de que se forme Gobierno".

¿Quiere decir eso que habrá acuerdo para elegir al próximo presidente de las Cortes? "Yo siempre soy optimista. A mí me gusta mirar al futuro de forma positiva. Y además soy de los que creo que los partidos se juegan hasta el minuto 95", contestaba Azcón.

Sobre el pacto PP-Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza para salvar el presupuesto de 2026, el líder conservador ha asegurado no tiene "absolutamente nada que ver" con las negociaciones autonómicas. "Son independientes y paralelas", exponía.

Para él, hubiera sido "muy difícil de explicar" que los de Abascal hubieran votado en contra por razones políticas, ya que habrían puesto en ‘jaque’ los proyectos más importantes de la ciudad.