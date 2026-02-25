Sandra, psicóloga, sobre los therian: "Si la persona admite ser un animal estaríamos ante un trastorno mental"

Imagen de un therian y la psicóloga clínica Sandra Rivarés E. E.

Los therian se definen a sí mismos como personas que sienten una gran conexión con los animales. Esto produce así imágenes tan llamativas como jóvenes llevando máscaras de perros, zorros o gatos que andan como ellos e imitan ciertos comportamientos.

No es un fenómeno nuevo, ya que en los años 90 comenzaron a verse distintas interacciones de este tipo, sobre todo en países de Latinoamérica como Argentina. Fue en este mismo periodo cuando se comenzó a hablar de licantropía clínica, la cual está registrada en los manuales de diagnóstico (DSM) y se trata del "delirio de creer que soy un hombre lobo".

Más allá de ello, no hay constancia de ninguna referencia ni trastorno clínico sobre este fenómeno de los therian que dicen tener una conexión muy importante con un animal en concreto.

Si bien los manuales de diagnóstico de la psicología no recogen nada sobre ellos, los psicólogos ya comienzan a poner el ojo ante la divulgación de este fenómeno en España.

"Lo más importante es llegar al fondo de si mantienen esa dualidad de que saben que son un ser humano con responsabilidades, pero de vez en cuando hago esta 'performance' y luego vuelvo a mi mundo real. O si realmente hay una desconexión de la realidad y siente que es un animal", explica Sandra Rivarés, psicóloga clínica.

Si se diera el caso de esto último, en el que la persona admite ser el animal concreto "estaríamos hablando de un trastorno mental y por tanto un problema clínico".

Por ello, esta psicóloga subraya repetidamente que "hay que vigilar que no se nos vaya de las manos, sobre todo, en los más jóvenes". El porqué no es otro que tratarse de un segmento de la población "muy vulnerable".

"Los adolescentes están empezando a formar su identidad, así que se corre un riesgo a que no sepa diferenciar entre la realidad y que esa conexión forme parte de su ser", detalla.

Detrás de este fenómeno puede llegar a estar en parte la necesidad de pertenencia al grupo, según explica Rivarés.

De esto se han sabido nutrir las redes sociales, que han jugado un papel importante para este nuevo 'boom' social. Estas aplicaciones han ayudado a la difusión sin ningún control de estas formas de comportarse.

"Con las redes sociales pones frente a un niño muchas opciones delante y al final tienen un bufé libre en el que se pueden volver un poco locos para ver con qué conectan", explica la psicóloga clínica.

Sin embargo, toda esta exposición que están viviendo los therian puede tener ciertas consecuencias emocionales ya que están siendo señalados y criticados.

Solo hay que ver las imágenes de recientes quedadas como la de Pamplona que más que therian había curiosos con ganas de verlos y grabarlos. O en Barcelona que terminó todo en disturbios y con la necesidad de la intervención de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana.

"Puede generar problemas de odio porque estamos en una sociedad que cuando hay un tema que es foco va a por ello. Entonces si que puede generar muchísimo sufrimiento emocional porque pueden ver que nadie le entiende, no tiene amigos o un rechazo por su entorno", valora Riverés.

Por lo que todo ello puede significar "un sufrimiento emocional brutal".

Así, esta psicóloga mantiene que hay que estar atentos en el caso de que alguien de su entorno o un hijo comience a manifestar estas conexiones e identificarse como therian.

RivArés destaca que "habría que cuestionar el por qué, desde cuándo y cómo ha llegado a esto": "Que razone un poco todo para también discernir si es que está siguiendo una moda, si viene de la necesidad de unirse a un grupo u otras variables".

A lo que añade que también entra en juego la tolerancia hacia ellos. "Intentaría no juzgar, porque ya bastante juicio reciben de su entorno, lo dejaría un poco ser y fluir", mantiene.