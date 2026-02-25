Concentraciones y una gran fiesta en la Plaza del Pilar para celebrar el "orgullo" de la escuela pública de Aragón

Presentación de las concentraciones por la escuela pública en Aragón E. E.

Las organizaciones han organizado concentraciones todos los miércoles a las puertas de los centros educativos.

"La escuela pública saca su orgullo a la calle". Así han presentado las movilizaciones que van a llevar a cabo las organizaciones en defensa de la escuela pública en Aragón.

Las acciones que van a ocupar el mes de marzo tienen el objetivo de "visibilizar los valores como señas de identidad de una escuela pública de calidad, inclusiva, participativa, plural, aconfesional, próxima y gratuita".

Nieves Burón, portavoz de FAPAR, ha subrayado que estas nuevas jornadas de movilizaciones también sirven para que los centros educativos difundan su funcionamiento ahora en periodo de jornadas de puertas abiertas previa a la escolarización.

De esta forma, cada miércoles del mes de marzo los centros educativos están llamados a realizar concentraciones. Así, invitan a los centros de Infantil y Primaria antes de iniciar la jornada lectiva y a los institutos en el horario de sus recreos a concentrarse para "hacerse visibles en sus entornos".

"Que sirva para recordar que la Escuela Pública es de todos y todas, que merece una financiación que le permita seguir garantizando el derecho fundamental de la Educación", ha señalado.

Más allá de estas concentraciones que ya se celebraron en el mes de noviembre, desde las organizaciones pretenden acabar con una gran fiesta para sacar "el orgullo" por la escuela pública a la calle.

Como bien han indicado, la intención es celebrarla el próximo 10 de abril en la plaza del Pilar de Zaragoza. La intención es formar "una jornada de convivencia y cohesión entre nuestras comunidades educativas".

Así, la céntrica plaza acogerá de 17.00 a 20.00 actividades, talleres y exhibiciones para "compartir sus singularidades". Por el momento, desde las organizaciones han manifestado su interés en realizar la fiesta en la plaza del Pilar y ya se ha solicitado por vía administrativa.

Más allá de eso, dentro de sus reivindicaciones se encuentran las concentraciones del Bachillerato y la gratuidad de Infantil de 0 a 3 años en las escuelas privadas. "Seguimos rechazando todo ello y nos preocupa muchísimo la privatización de la FP que cada vez es mayor", ha resaltado Bufón.

Ante esto, que está parado al estar el gobierno en funciones, han mantenido que no tienen noticias hasta la fecha. Si bien han tildado de "irresponsabilidad" que en apenas tres años "tendremos tres responsables diferentes": "Nos hace falta alguien al frente que concrete las ideas que van a seguir", ha señalado.

Por todo ello, desde las organizaciones CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT y ANPE, PSOE, CHA, IU, PODEMOS, ZEC, MOVIMIENTO SUMAR y PCE, ADIZAR, AEDIPA, FADEA, FABZ y FAPAR animan a las comunidades educativas a realizar jornadas de puertas abiertas y difusión en sus redes sociales "su funcionamiento, los programas y servicios que ofrecen, su organización y lo importante que es disponer del servicio educativo público en nuestros entornos más próximos, construyendo barrio y tejiendo entornos medioambientalmente sostenibles".