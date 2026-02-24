La Reina Letizia se deja ver en Huesca presidiendo el acto principal del Tour del Talento y visita la Fundación Ibercaja

La ciudad de Huesca acoge esta semana el Tour del Talento, uno de los actos destacados del 150 aniversario de Fundación Ibercaja. El evento está coorganizado por Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento de Huesca y Fundación Ibercaja.

S.M. la Reina Letizia preside este martes la segunda jornada del programa, que ha comenzado con una visita al Palacio de Villahermosa, sede de Fundación Ibercaja en la capital altoaragonesa. Desde este espacio, la entidad se encarga de desarrollar su labor en educación, cultura, desarrollo social y territorial e impulso al talento joven.

Acompañada por el presidente y el director general de Fundación Ibercaja, Amado Franco y José Luis Rodrigo, la Reina ha recorrido este edificio histórico, referente del patrimonio cultural aragonés y escenario habitual de actividades formativas y artísticas durante todo el año.

La agenda ha incluido un encuentro con el patronato de la Fundación y una visita a la biblioteca y sala de estudio, que conserva piezas históricas instaladas hace más de un siglo. Durante el recorrido también ha conocido distintas iniciativas vinculadas al apoyo al talento joven.

"Árbol de Hierro" de la Reina Petronila

En el patio exterior del Palacio, la comitiva ha realizado una parada ante uno de los doce "Árboles de Hierro", instalaciones promovidas en el marco del Tour del Talento en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca. La pieza impulsada por Fundación Ibercaja está dedicada a la Reina Petronila, primera monarca por derecho propio en la historia.

El proyecto "Los Árboles de Hierro" es obra del escultor oscense Vicente García Plana y rinde homenaje al carácter altoaragonés. Reconoce a figuras con voluntad de hierro que llevaron el nombre del territorio más allá de sus fronteras.

Cada árbol representa a una personalidad destacada de la provincia. Además del dedicado a la Reina Petronila, Fundación Ibercaja ha promovido otros dos en honor a Félix de Azara y Joaquín Costa, que se ubicarán en distintos puntos de la ciudad.

La biblioteca histórica del Palacio

Tras la visita al árbol, S.M. la Reina ha accedido al interior del Palacio de Villahermosa para conocer su histórica biblioteca. Actualmente funciona como sala de estudio y conserva una estantería original de los primeros años del siglo XX.

El espacio es utilizado diariamente por estudiantes y jóvenes que acuden a complementar su formación, reflejando el compromiso de la Fundación con el acompañamiento al talento joven.

Encuentro con finalistas del Premio de Pintura Joven

La visita también ha incluido un encuentro con ganadores y finalistas del "Premio de Pintura Joven", certamen nacional que desde hace casi dos décadas impulsa la creación contemporánea. Con motivo del aniversario, la convocatoria se presenta como una muestra del dinamismo y diversidad de las nuevas generaciones artísticas.

El acto se ha celebrado en la sala de exposiciones, donde durante esta semana se exhiben algunas de las obras más destacadas de las 11 ediciones celebradas hasta ahora. Algunos de los artistas seleccionados han estado presentes en el encuentro.

El premio se ha consolidado como una de las convocatorias más relevantes del país en su ámbito, dirigida a jóvenes creadores y centrada en fomentar el talento emergente y reconocer la creatividad de futuras promesas del arte.

Durante esta semana, el Palacio de Villahermosa acoge además diversas actividades, charlas y conferencias vinculadas al Tour del Talento. Todas ellas comparten el objetivo de impulsar y respaldar el talento joven como base para una sociedad con más oportunidades y valores.

Princesa de Girona Congresfest en Huesca

Tras la visita al centro de Fundación Ibercaja, S.M. la Reina ha presidido el acto central del Tour del Talento 2026 en Huesca, celebrado en el Princesa de Girona Congresfest.

En este evento se han dado a conocer los cinco finalistas del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026 y el nombre de la nueva persona galardonada.

En sus cuatro años de trayectoria, el Tour del Talento se ha consolidado como una cita de referencia para jóvenes. Más de 100.000 participantes han formado parte de esta iniciativa, desarrollando competencias como la gestión emocional, el liderazgo o el trabajo en equipo.

El programa también facilita la creación de redes de contacto y el impulso del espíritu emprendedor, además de ofrecer la oportunidad de conocer experiencias profesionales inspiradoras.