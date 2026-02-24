El PP se abre a una ZBE que solo multe en días de alta contaminación para salvar el presupuesto de Zaragoza

El PP se abre a que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza multe únicamente los días de alta contaminación o incluso a cambiar la ordenanza para salvar las cuentas de 2026.

Es la propuesta que Vox tiene sobre la mesa y la que marcará el futuro de los históricos 1.039 millones de euros presupuestados por el equipo de Natalia Chueca para este año, claves para proyectos como la nueva Romareda, la regeneración del Huerva o el conocido como Distrito 7.

Populares y voxistas tienen menos de 72 horas para cerrar un pacto que evite a la regidora el mal trago de tener que someterse a una cuestión de confianza que podría torpedear su carrera hasta las municipales de 2027.

Desde el PP quieren evitar a toda costa una derrota que dé alas a la oposición. Por ello, se abren a estudiar cambios en el régimen sancionador siempre que no se pongan en riesgo los 22 millones de euros de ayudas al transporte.

Es el mantra que vienen repitiendo en las últimas horas y el que mantendrán de cara al decisivo pleno de esta semana.

Desde la plaza del Pilar niegan que el cambio de estrategia de Feijóo a nivel nacional vaya a suponer ningún cambio. Tampoco creen que la formación de las nuevas Cortes de Aragón condicione o altere la hoja de ruta municipal.

Para los conservadores, el camino hacia el acuerdo pasa por un grupo de trabajo que estudie hasta qué punto es legal cambiar las sanciones que ya se aplican en la ZBE, fijadas por Tráfico.

En ello llevan trabajando desde el 10 de diciembre, cuando se dirigieron al Ministerio para conocer la letra pequeña de las ayudas.

Desde el Ejecutivo central les remitieron a las bases publicadas recientemente. En ellas se dice que, para poder beneficiarse de estos 22 millones, el régimen sancionador de la Zona debe estar activo, lo que reduce -y mucho- el margen de maniobra.

Pero para Vox, "un grupo de trabajo y nada es lo mismo". Eva Torres, que es quien está llevando las negociaciones, cree que se ha pasado el tiempo de estudiar y que ahora "toca hacer" y llegar a compromisos "concretos".

Los de Abascal achacan todo a una cuestión de "voluntad política" y creen que si en vez de la Zona de Bajas Emisiones se estuviera hablando de La Romareda o el Huerva no habría tanto problema.

Pero poner un plazo máximo a esos grupos de trabajo no sería un problema, dicen desde el PP, que sigue tratando de convencer a sus socios preferentes por tierra, mar y aire. "Si hiciera falta, nos reuniríamos todos los días", exponen desde el grupo negociador.

Los conservadores no entienden que el presupuesto "histórico" de la capital esté en juego por un régimen sancionador que apenas afecta al ciudadano. En este sentido, recuerdan que desde que se ha activado solo se han puesto 130 multas y que en las tres últimas semanas no se ha registrado ninguna.

La respuesta, en horas

El equipo de Chueca espera tener hoy mismo una respuesta de Vox, aunque el 'culebrón' podría alargarse hasta mañana miércoles o incluso llegar al propio jueves de la votación.

La formación tiene claro que no va a rebajar más su exigencia. "Pedíamos eliminar las sanciones. Limitarlas a los días de alta contaminación ya es rebajar", subraya Eva Torres.

Esta, en todo caso, no es la única reivindicación. PP y Vox también trabajan para cuadrar la reducción de la estructura municipal que piden sus socios preferentes.

Da igual que sea drástica, están dispuestos a analizarlo, pero aquí, Torres vuelve a insistir: no basta con estudiarlo, hay que empezar a hablar de patronatos y sociedades concretas.

Como ejemplo ponen Cultura o Turismo, aunque dejan la puerta abierta al equipo de Gobierno con tal de ponerse manos a la obra. El problema, recuerdan desde el Consistorio, es que en los patronatos trabaja personal municipal, lo que hace que nada sea tan sencillo como pinta sobre el papel.

Al margen de sanciones y patronatos, los populares se han ofrecido a apoyar las enmiendas de Vox al presupuesto a cambio de que estos no se alíen con Zaragoza en Común (ZEC) para que los gastos de más de 200.000 euros tengan que pasar por pleno.

Y la cosa no queda aquí. El jueves habrá otro elefante en la habitación: la moción del PSOE contra la alcaldesa por aparecer sin cinturón en uno de sus últimos vídeos de Youtube. Desde Vox aseguran no tener claro si la apoyarán o no, una decisión que ligan a que haya pacto de presupuestos.

Lo que ocurra este jueves marcará el camino hacia las elecciones. Hasta ahora, PP y Vox han mantenido una buena sintonía que les ha llevado a aparecer juntos en algunas de las convocatorias más importantes del mandato, pero esto podría cambiar si se consuma la ruptura.

Ocurra lo que ocurra, desde el PP asumen que la línea moderada de Julio Calvo ha pasado ya a la historia y que con Eva Torres al frente tocará sudar más la camiseta. Especialmente de cara a las municipales y las generales de 2027.