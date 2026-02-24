Los hoteles de Zaragoza lanzan un SOS contra las Viviendas de Uso Turístico (VUT): "La ciudad está ya en umbrales de alerta"

Los hoteles de Zaragoza han lanzado este martes un SOS contra la proliferación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT).

Horeca Hoteles Zaragoza ha instado al Ayuntamiento a través de un comunicado a aprobar con urgencia una normativa municipal específica que las ordene.

Los empresarios consideran que la capital se encuentra en “umbrales de alerta” en determinadas zonas y que el actual marco requiere un desarrollo urbanístico y edificatorio claro, proporcionado y técnicamente sólido.

Según estimaciones del sector, Zaragoza capital cuenta con más de 800 VUT registradas, lo que supone alrededor de 3.000 plazas.

A esta oferta se suma una bolsa estimada de entre 200 y 290 VUT ilegales en Zaragoza ciudad, lo que representa más de un 30% adicional sobre el parque legal, concentradas principalmente en el Casco Histórico, entorno del Tubo y área centro.

En el mismo informe del sector se refleja que la facturación anual potencial asociada a esta actividad irregular podría alcanzar los 4 millones de euros en la capital.

Para Horeca Hoteles, la ausencia de una ordenanza específica, acompañada de medios efectivos de inspección y sanción, favorece la expansión de la oferta irregular y la economía sumergida.

El colectivo ve necesarios criterios municipales explícitos para el informe urbanístico preceptivo y vinculante previsto en la normativa autonómica. "Sin ellos se pierde eficacia, generando inseguridad jurídica y desigualdad en la aplicación", comentan.

Los empresarios del sector alojativo defienden que ordenar las VUT es una condición necesaria para proteger la convivencia vecinal, el acceso a la vivienda y el comercio de proximidad, así como para garantizar una competencia en igualdad de condiciones fiscales, laborales y sanitarias entre todos los operadores turísticos.

A su juicio, Zaragoza debe tener ya un marco municipal estable que permita gestionar el crecimiento del sector sin improvisaciones y con criterios técnicos claros. Con esto, subrayan, no se persigue la prohibición de la actividad, sino su planificación.

La respuesta de la alcaldesa

La propia alcaldesa, Natalia Chueca, se ha comprometido a estudiar las reivindicaciones del sector, aunque, en su opinión, Zaragoza no tiene un problema con los pisos turísticos como otras localidades con más presión.

"Estamos observando qué están haciendo otras ciudades que sí están tensionadas para ver qué funciona mejor. En base a ello, tomaremos la mejor decisión, pero ahora mismo no está dentro de nuestras prioridades. El porcentaje de pisos turísticos que tenemos en Zaragoza es mínimo en comparación con otras ciudades", defendía.