Alegría acusa a Azcón de dejarse "ningunear" en la negociación con Vox: "Madrid decide, Aragón espera instrucciones"

El PSOE ha aprovechado el golpe de timón de Alberto Núñez Feijóo en las negociaciones con Vox en Aragón y Extremadura para atacar a Jorge Azcón.

A través de un mensaje en X, Pilar Alegría, que no ha comparecido ante los medios desde el pasado 9 de febrero, ha acusado al presidente en funciones de dejarse "ningunear" por su líder nacional.

Para ella, es una "falta de respeto que vamos a pagar todos los aragoneses".

Azcón acató la orden de Feijóo de llevarnos a unas elecciones, ahora Feijóo dirige la negociación del Gobierno de Aragón y deja a Azcón sin mando.



El mensaje es claro: Madrid decide, Aragón espera instrucciones.



El mensaje es claro: Madrid decide, Aragón espera instrucciones.

Un ninguneo y una falta de respeto que vamos a pagar todos los…

"El mensaje es claro: Madrid decide, Aragón espera instrucciones", decía en referencia al decálogo impuesto por la dirección nacional del PP para encarrilar las conversaciones en Extremadura y Aragón.

Alegría ha recordado que Azcón ya acató la orden de Feijóo de "llevarnos a unas elecciones" y que ahora dirige la negociación del Gobierno de Aragón y deja al presidente aragonés "sin mando".

Sin embargo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha querido aclarar este martes que son Guardiola y Azcón quienes lideren las negociaciones con Vox y que la dirección nacional 'solo' participará para "dar una coherencia a los pactos".

"Vamos a darnos ese margen para el diálogo, para la conversación, para la negociación y para el acuerdo" ya que es lo que demanda "una gran mayoría de españoles", ha apuntado en una entrevista en Telecinco.

La respuesta de Abascal

Pese a que todo apuntaba a que la negociación iba avanzando, Santiago Abascal ha desacreditado este martes el documento marco que ha propuesto el PP para llegar a un acuerdo con su formación política y lo ha tachado de "error".

Ha asegurado, incluso, que se trata de una "ofensa" para sus propios compañeros.

A su juicio, parece que los populares negocien "con salvajes" a los que tengan que "intentar domar". "La música me suena mal, es empezar con mal pie", ha dicho en declaraciones a Antena 3.