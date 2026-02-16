Santi Cedrón y el 22% de jóvenes que han votado a Vox en Aragón: "He perdido amigos, pero es por sentido común"

Vox ha sorprendido en Aragón al duplicar su presencia en las Cortes, impulsado -en parte- por un voto joven que rompe con los patrones tradicionales del electorado conservador.

En pueblos y ciudades, cada vez más chicos entre los 18 y los 25 años aseguran sentirse atraídos por un discurso que, según ellos, “dice las cosas claras” y “habla de lo que otros callan”. Según las estadísticas recabadas por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, un 22% de los estudiantes han votado a Vox, superando al PSOE y a apenas un punto y medio del PP.

Pero, ¿qué lleva a una nueva generación, criada entre la precariedad, las redes sociales y el desencanto político, a mirar hacia Vox como opción de cambio?

Santi Cedrón, con 7.000 seguidores en Instagram, es un joven de 20 años que vive en el barrio de Delicias de Zaragoza, y desde que cumplió la mayoría de edad tuvo claro que iba a apostar por el partido.

“Estaba viviendo en Pamplona. Vi que había bastantes problemas y dije ‘este es mi partido’. Ahora he vuelto a Zaragoza, donde he conocido a mucha más gente y sigue siendo un partido que dice mensajes claros. Es lo que a la gente le está convenciendo”, subraya.

Y eso que los inicios no fueron fáciles, ya que el hecho de acercarse y unirse al partido le provocó hasta perder a quienes consideraba amigos.

“Perdí ciertos amigos. Duele, pero, como dice el lema, lo hice por sentido común, ver lo que nos favorece y lo que no. Y lo que nos favorece es lo que apoya Santiago Abascal”, insiste.

Este joven, que votó el domingo a primera hora para después pasar el día como apoderado, se implicó personalmente en la campaña y en mesas informativas.

Santi pone rostro a los muchos jóvenes que han optado por Vox en las elecciones del pasado 8 de febrero. Algunos, por el momento, prefieren no dar su nombre y cara, como un estudiante de Geografía de 19 años en la Universidad de Zaragoza, que cree que es el partido “que más se fija en las personas”.

“En todos los temas que me tocan como la agricultura y la ganadería proponen bastantes cosas, no como la izquierda, con asuntos como Mercosur. Creo que el auge de Vox es el correcto”, cuenta a EL ESPAÑOL desde el Campus San Francisco de Zaragoza.

La inmigración es uno de los temas que más se repite entre los jóvenes consultados al hablar del auge de Vox. “Yo creo que el bipartidismo de PP y PSOE debe romperse y Vox está creciendo porque nos vemos más representados por ellos”, dice otro joven, estudiante de ADE y votante de Vox el pasado domingo.

Otros, como Dimitar, de 19 años, procedente de Macedonia del Norte y estudiante de Derecho, no pudo votar por no tener aún la nacionalidad, pero dice abiertamente que está a favor de Vox.

“Hay muchas cosas donde no estoy de acuerdo, como apoyar a Israel cuando está pasando un genocidio en Palestina o el veto al aborto, pero mayoritariamente estoy a favor de las políticas de Vox”, afirma.

El contrapeso a Vox en los jóvenes

En el lado opuesto, también hay jóvenes de estas edades que no comprenden cómo se puede votar a Vox, e incluso murmullan un “gracias a Dios, no” cuando se les pregunta si en su círculo cercano hay gente que vota a los de Abascal.

“Yo soy de pueblo, he visto los resultados tanto de mi pueblo como de la comarca y se ha notado. Vox ha sido la tercera fuerza, e incluso segunda o primera”, dice una estudiante de Historia en la Universidad de Zaragoza.

Para algunos, las causas están relativamente claras, y coinciden en la facilidad que tiene Vox para hacer llegar sus mensajes.

“Dan mensajes muy fáciles que llaman mucho la atención de los jóvenes, pero que realmente no resuelven ningún problema final, sino que es un poco superficial”, subraya Lucía, de 19 años, y estudiante de Magisterio. “Como hoy gobierna la izquierda, los discursos son muy fáciles y muy vendibles”, añade Isabel, compañera suya, de 20 años.

Otros, en cambio, reconocen que la deriva de la izquierda no ha ayudado a frenar el auge de Vox.

“Es muy complicado encontrar trabajo, los alquileres están altísimos, es muy complicado acceder a una vivienda, vemos que el dinero no se usa de forma eficiente mientras se impulsan nuevas medidas que no son útiles. Yo estudio Derecho y veo las reformas del sistema judicial o del código penal impulsadas por Irene Montero que socavan los cimientos que tanto nos ha costado levantar”, dice Beatriz, de 22 años.

Las redes sociales y el caladero de votos

Lo que tienen claro unos y otros es que las redes sociales están siendo el caladero por el que más fácil llegan los mensajes de Vox.

Santi Cedrón, uno de los jóvenes votantes de Vox, reconoce que estas plataformas son una de las grandes fuerzas de los de Santiago Abascal para llegar a más y más jóvenes.

“Las redes sociales son el medio más importante para los jóvenes para seguir al día a día. Instagram y el resto de plataformas son una gran fuerza que nos hace llegar a todos los jóvenes”, afirma.

Misma opinión tiene Dimitar, que, insiste, prevé votar a Vox cuando obtenga la nacionalidad. “Los jóvenes nos hemos pasado a las redes sociales como Instagram, donde la propaganda de la derecha es mucho más fuerte, mientras que en los medios tradicionales posiblemente los partidos tradicionales tengan más presencia”, dice.

No solo es la visión de quienes votan a Vox, sino que los jóvenes contrarios a sus ideas también ven evidente la influencia de las redes sociales. “Se fomenta que hay mucha inseguridad ciudadana y que el problema de todo viene de determinada inmigración. Se le da demasiada importancia a problemas que crean miedo”, apunta Pilar, de 24 años, que también destaca que las redes sociales han ayudado, de otro modo, a que CHA duplique sus diputados.

“Hacen una propaganda atractiva con reels y tiktoks en el que los jóvenes son los que más están adoctrinando. Te sale un reel de que si un inmigrante ha hecho no sé qué o si este criminal con tal nacionalidad ha hecho esto. Es la manera que tienen de señalizar este xenofobismo”, señala otro estudiante de Geografía, que votó a CHA.