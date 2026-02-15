El ya tradicional flashmob jotero abarrota la plaza del Pilar de Zaragoza por los niños con cáncer

1.500 personas han abarrotado este domingo la plaza del Pilar de Zaragoza para ver y ser parte del multitudinario flashmob jotero por el Día Internacional del Cáncer Infantil que ha dado comienzo a las 17.00 con una importante participación de joteros, jóvenes y mayores.

Con dos pases de jotas, la música, las castañuelas y, por supuesto, la solidaridad, han teñido el epicentro de la ciudad.

Es la novena edición de la iniciativa impulsada por Aspanoa y la asociación Jotéate que tiene el objetivo de transmitir y visibilizar el apoyo de la sociedad a los niños con cáncer y sus familias.

Zaragoza no ha sido la única capital aragonesa que ha celebrado este bonito movimiento, sino que en Huesca y Teruel también ha habido jotas. En concreto, en la plaza López Allué de Huesca y en la plaza del Torico de Teruel se ha bailado la Jota de Antillón, con 100 y 200 personas, respectivamente.

Este 15 de febrero ha sido también un día para reivindicar y pedir más inversión en investigación, más medios técnicos y humanos, así como unas mejores infraestructuras que se dediquen a esta enfermedad.

En este punto, tras interpretar la Jota de Antillón, desde Aspanoa han incidido en la reforma "integral y urgente" del Hospital Infantil Miguel Servet, centro donde se atiende a todos los niños con cáncer de Aragón, porque sus instalaciones están obsoletas.

Igualmente, el gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín, ha agradecido la colaboración de todos los joteros, muchos de los cuales han lucido un lazo en su ropa durante la actuación. El lazo dorado es el símbolo internacional de la lucha contra el cáncer infantil.

Flashmob jotero. Asier Alkorta / Aspanoa

Actividades durante la semana

Este viernes 13 de febrero, alrededor de 40 centros educativos de todo Aragón se volcaron con actividades de sensibilización con sus alumnos.

Una de las iniciativas consistió en ir a clase con una prenda o un detalle dorado, pintar los muñecos de Aspanoa y hacer una guirnalda con ellos, e incluso formar un lazo dorado humano en el patio del colegio.

Por su parte, este sábado 14 de febrero, se celebró la gala anual de la Asociación. Un acto conducido por el periodista Vicente Alcaide y que contó con magia (Calamidad y Desastre) y música (coro infantil Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza).

También se entregaron diplomas a los voluntarios que cumplen años de colaboración con Aspanoa, entre ellos Ángel Hernández, el voluntario más longevo de la historia de la Asociación, con 30 años de colaboración ininterrumpida.

Además, la investigadora Clara Malo, del I3A de la Universidad de Zaragoza, explicó en qué consiste el proyecto de investigación que está desarrollando con financiación de Aspanoa.