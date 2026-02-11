Récord histórico de llamadas recibidas en un solo día en el 112 Aragón este 2025: hasta 4.385 el día del apagón

Presentación de la Memoria anual del 112 Aragón Miguel Ángel Clavero, director general en funciones de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, el jefe de sección de Emergencias, Manuel Goñi, e Ignacio Gramunt, alcalde de Fraga. Fabian Simón

El 112 Aragón gestionó en 2025 un total de 97.238 incidentes, la cifra más elevada de su serie histórica por cuarto año consecutivo.

El volumen de llamadas atendidas alcanzó las 493.651, un 5,2% más que en 2024. Desde su creación en enero de 1998, el 112 Aragón ha atendido 15.138.839 llamadas y ha gestionado 1.697.886 incidentes.

"Los datos confirman la confianza de los aragoneses en este servicio público esencial para garantizar la seguridad y la atención inmediata a la ciudadanía en situaciones de emergencia". Así lo ha destacado el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, durante la presentación de la Memoria Anual del Centro de Emergencias 112 Aragón, con motivo del Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias, que se conmemora cada 11 de febrero.

El año 2025 estuvo marcado por un notable incremento de los incidentes asociados a fenómenos meteorológicos adversos, que motivaron la activación en dos ocasiones del sistema ES-Alert, los días 11 y 12 de julio. Se trata así de la dana que golpeó la Ribera Alta y la comarca

Además, se gestionaron emergencias de especial relevancia, como el alud en el pico Tablato, el incendio en una instalación de productos químicos en Zuera, los incendios forestales de Barós y Beceite o el corte de suministro eléctrico que afectó a todo el país el 28 de abril.

Precisamente el día del apagón, el 112 Aragón alcanzó su récord histórico de llamadas recibidas en una sola jornada, con un total de 4.385. Además, se registró el mayor número de llamadas atendidas en una hora, con 692 comunicaciones entre las 19.00 y las 20.00.

El promedio de incidentes

Todas las llamadas relacionadas con una misma emergencia se vinculan a un único incidente, lo que permite una gestión centralizada y más eficaz. Como ya se ha señalado, 2025 ha sido hasta la fecha el año con mayor número de incidentes gestionados por el 112 Aragón, con una media diaria de 266.

Los meses de julio (9.700) y agosto (9.914) concentraron la mayor actividad, seguidos de junio (9.311), diciembre (8.385) y octubre (8.145).

Las emergencias ordinarias continúan siendo las más numerosas, con 90.762 incidentes, un 9,8% más que el año anterior.

De ellas, destacan las emergencias sanitarias (32.347) y aquellas que generaron una situación de riesgo indirecto para la población (19.630), como incidencias en carreteras o vías públicas, asistencia social o fallos en suministros públicos.

Las emergencias de Protección Civil, que requieren la activación de planes específicos, experimentaron un incremento del 1,4%, hasta alcanzar los 1.937 incidentes.

Los incendios forestales (1.168) y los fenómenos meteorológicos adversos (633) fueron los más numerosos, seguidos por los relacionados con el transporte de mercancías peligrosas (102), inundaciones (30) y accidentes en industria (4).

El Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) se activó en fase de emergencia en dos ocasiones: el 18 de enero, por el accidente del telesilla en la estación de esquí de Astún (nivel 1), y el 28 de abril, con motivo del apagón (nivel 2).

El volumen de llamadas

El 112 Aragón recibió en 2025 una media de 1.352 llamadas diarias, con mayor volumen los lunes, sábados y domingos. En cuanto a la distribución horaria, los principales picos de actividad se concentran entre las 11.00 y las 14.00 y entre las 18.00 y las 21.00.

El tiempo medio de espera para ser atendido fue de 14,11 segundos, y el 76% de las llamadas se realizaron desde teléfonos móviles.

Gracias a su sistema de traducción, el 112 Aragón puede atender llamadas en más de 50 idiomas, siendo Francia (1.581), Portugal (509) y Alemania (445) los principales orígenes de numeraciones extranjeras.

El servicio de transporte sanitario y de emergencias mediante helicóptero se presta las 24 horas del día, los 365 días del año, mediante dos aeronaves con base en Zaragoza y en Blancos de Coscojar (Teruel).

En 2025, estos helicópteros medicalizados realizaron 635 vuelos, que supusieron 866 horas y 42 minutos de vuelo, de los cuales 47 se efectuaron en horario nocturno, gracias a la operatividad del servicio 24 horas implantado a finales de 2023.

Del total de vuelos, 443 se realizaron desde la base de Zaragoza y 192 desde la de Teruel.

En cuanto al tipo de salidas, 398 fueron servicios primarios, aquellos en los que el paciente debe ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario por riesgo vital; 188 fueron servicios secundarios, en su mayoría traslados hospitalarios, y 49 correspondieron a servicios de Protección Civil.

Celebración del Día Europeo del 112 en Fraga

El Gobierno de Aragón celebra cada año el Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias en una localidad distinta, con el objetivo de acercar este servicio esencial a toda la comunidad. En esta ocasión, la conmemoración tendrá lugar el 22 de febrero en Fraga.

Entre las 11.00 y las 14.00, en el pabellón del Sotet, se instalarán más de 40 vehículos de emergencias, entre ambulancias, coches y motos policiales, camiones de bomberos y de la Unidad Militar de Emergencias.

La jornada incluirá también la presencia de unidades caninas, drones y numerosas actividades dirigidas al público familiar, especialmente infantil, para dar a conocer el funcionamiento del 112 y su papel como centro de coordinación de los servicios de emergencia.

Cerca de un centenar de personas participarán en esta jornada divulgativa, en la que estarán presentes la Policía Local de Fraga, los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, Policía Nacional, la Unidad de Policía Adscrita al Gobierno de Aragón, Guardia Civil, Voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, 061 Aragón, la Unidad Militar de Emergencias, los Agentes para la Protección de la Naturaleza, la asociación DYA Zaragoza y el 112 Aragón.

Además, a media mañana se ha programado un simulacro de accidente de tráfico, en el que los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca realizarán la excarcelación de una persona herida, que será trasladada posteriormente por el helicóptero del 112 Aragón.