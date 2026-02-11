El PSOE-Zaragoza ratifica a Pilar Alegría tras el batacazo electoral: "Es tiempo de levantarse y ponerse a trabajar"

Pilar Alegría, junto a Teresa Ladrero (a su izquierda) y Juan Antonio Sánchez Quero (a su derecha) Javier Belver EFE

La secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha mostrado el “total apoyo” de los socialistas de la provincia a Pilar Alegría pese al batacazo electoral del 8 de febrero.

La también alcaldesa de Ejea de los Caballeros considera que, tras los resultados del domingo, es “tiempo de levantarse” y “ponerse a trabajar”, pensando en las elecciones municipales del próximo año.

"El PSOE es un partido profundamente municipalista, con un siglo y medio de historia. Y desde los municipios, defendiendo los servicios públicos y a las personas, es como reconstruiremos la confianza para volver a ser una fuerza mayoritaria", ha declarado Ladrero.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha tratado de dejar claro que "el socialismo zaragozano está unido y comprometido con un proyecto sólido para Aragón”.

“Pilar Alegría cuenta con todo nuestro respaldo para ejercer una oposición firme, responsable y centrada en la defensa de los servicios públicos y de la mayoría social”, ha añadido.

Ambos han eludido el gran descontento que existe entre diversos cargos del PSOE-Aragón, que piden una “reflexión profunda” de cara a esas elecciones municipales. “Si no cambiamos el rumbo, la situación puede terminar descontrolándose”, admiten distintas fuentes internas.