Ya es oficial: los médicos aragoneses se van a huelga cinco días y amenazan ir a indefinida "si no nos escuchan"

Concentración de médicos frente a la delegación del Gobierno en Aragón E. E.

Los médicos vuelven a las calles. El Estatuto Marco de Mónica García y las condiciones propias de Aragón han llevado a los facultativos aragoneses a ponerse en pie de guerra y protagonizarán una nueva huelga del 16 al 20 de febrero que culminará con una masiva manifestación el próximo viernes a las 18.00.

Así lo han anunciado este miércoles los sindicatos convocantes Cesm Aragón y Fasamet en rueda de prensa. Además de la de febrero, para las mismas fechas está programada otra huelga en el mes de marzo.

La huelga así toma carácter nacional ante la formulación del Estatuto Marco y la necesidad de que en Aragón "hay que atraer a compañeros".

La secretaria general de Cesm Aragón, Mercedes Ortín, ha puesto como primer punto de esta convocatoria "la problemática de cobertura de los puntos de difícil cobertura". En este sentido, ha reclamado que para atraer a médicos se tiene que proporcionar medidas para trabajar a gusto y "que no se externalicen las guardias a empresas privadas que están pagando tres veces más".

De carácter autonómico Ortín ha denunciado al Gobierno de Aragón que no se ha reunido con el comité de huelga conformado: "Se excusaban en las elecciones, pero ahora tampoco nos han llamado y eso es ilegal".

1.200 horas

A nivel nacional y sobre las consecuencias del Estatuto Marco se ha referido la doctora Beatriz Forniés, facultativo especialista de anestesiología y reanimación del Hospital Clínico Lozano Blesa.

Mediante una carta a título personal que ha leído durante la convocatoria, Forniés ha apuntado hacia la ministra que "no sabemos en qué momento la política devoró a la medicina y dejó de importarle los pacientes".

"El Ministerio de Sanidad junto a algunos sindicatos (UGT, CCOO y CSIF) han ignorado nuestras necesidades y a los médicos no se nos ha dado la posibilidad de votar. Han redactado una ley sobre sanidad con la que los médicos no estamos de acuerdo", ha comenzado.

Sobre la polémica ley valora que "es tremendamente injusta con los facultativos y peligrosa para los pacientes".

Entre sus reclamaciones está también la de la clasificación profesional para que se les considere de nivel 4 tras 11 años de formación: "Existen otras profesiones sanitarias en las que los médicos compartimos espacio y momento vital, pero que no se parecen a nosotros ni en formación, competencias ni responsabilidad legal".

Así, demanda que "se nos coloque en el lugar que nos corresponde".

Asimismo, también ha hecho mención a las horas complementarias que por ley están obligados a hacer y "que no tienen ningún tipo de regulación legal y se retribuyen más bajo que las ordinarias".

Según explica, la realización de las mismas supone en muchas ocasiones trabajar "más de 1.000 horas en un año": "Estas son las condiciones de los facultativos. Vergonzosas, inhumanas, anacrónicas e ilegales para otros colectivos, pero que se perpetúan en el Estatuto Marco".

Servicios mínimos

En el punto de mira también se encuentran los servicios mínimos interpuestos por el Salud en las huelgas. Javier Martínez, jefe de servicio de anestesiología del Hospital Universitario Miguel Servet, ha denunciado las condiciones de la huelga en la que "nos están obligando a atender servicios no urgentes".

Ante una situación en la que se dispone de un 100% de plantilla para UCI y Urgencias y que en su caso de anestesia están llamados a mínimos hasta 41 profesionales, ha augurado que "a este paso en la siguiente huelga todos estaremos de mínimos".

Asimismo, ha denunciado que en el Hospital Clínico Lozano Blesa se están llevando a cabo intentos de coacciones para no ejercer su derecho a huelga mediante conversaciones y ha avanzado que en el caso de que se materialicen "el comité y el sindicato actuarán".

Atención Primaria

Durante la rueda de prensa, los profesionales de Atención Primaria en voz de Leandro Catalán, presidente de Fasamet, ha vuelto a poner sobre la mesa el incumplimiento del acuerdo de 2023 y de 2025 por parte del Gobierno de Aragón.

Así, ha manifestado que sigue sin aumentarse el presupuesto de Atención Primaria a un 25% y sigue estancado al 13%. De igual manera, ha denunciado las largas listas de espera para que los pacientes sean atendidos en los centros de salud y ha reclamado al Gobierno de Aragón que actúe.

En definitiva, los facultativos han señalado que "el ambiente está muy caldeado" y los profesionales amenazan con ir a una huelga indefinida "si no nos escuchan".