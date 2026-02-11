Azcón inicia las negociaciones con Vox: "Los primeros WhatsApp ya están enviados y respondidos"

Camino abierto entre el PP y Vox para negociar el futuro Gobierno de Aragón. El presidente en funciones, Jorge Azcón, ya se ha puesto en contacto con sus exsocios para iniciar las negociaciones que culminen con una investidura y un nuevo Ejecutivo, que apunta a ser de coalición entre ambas formaciones.

Así lo ha confirmado el propio Azcón durante una entrevista en ‘Espejo Público’, donde ha pedido, sobre todo, que las negociaciones sean “adultas” donde se hagan públicos los resultados una vez estén pactados.

“Quiero sentido común, con reuniones de trabajo y contar el resultado a la ciudadanía. Los primeros WhatsApp ya están mandados y respondidos. En breves días podremos tener reuniones”, ha asegurado el barón popular.

Con ello, Azcón dice afrontar el resultado de las elecciones con “responsabilidad” y leyendo lo que han manifestado los aragoneses con su voto.

“Los aragoneses han dicho que el PP es la fuerza con más respaldo y el próximo Gobierno volverá a pivotar sobre el PP. Debemos tener responsabilidad, leer el resultado de las urnas y saber que el nuevo gobierno debe tener estabilidad para mejorar la vida de los aragoneses”, ha afirmado.

Azcón todavía no se ha manifestado sobre las competencias que le pondrá sobre la mesa a Vox, que, como ha avanzado EL ESPAÑOL, tiene el foco en Interior, Bienestar Social y Medio Ambiente. No obstante, el popular sí les reta a asumir el desafío de gestionar.

“No sé si Vox va a querer la consejería de Sanidad. Es responsabilidad y dificultad en la gestión. Puede pedir la consejería de Turismo o la de Sanidad, y puede pedir gestionar las emergencias o la Dirección General de Deportes. Es evidente que la responsabilidad y la dificultad de algunas áreas de gobierno, dándole la importancia que tienen, no es la misma. Es lo que Vox tiene que decidir”, ha añadido.

Lo que ha dejado claro Azcón es que ni se plantea pedir la abstención del PSOE, como ha hecho María Guardiola en Extremadura, algo que la propia Pilar Alegría ya zanjaba este mismo lunes.

“Yo no le voy a pedir la abstención al PSOE. Ya dijo Pilar Alegría que en ningún caso contemplaba abstenerse para que gobernara el PP. Aunque Alegría no hubiera hecho esas declaraciones, no lo hubiera pedido. No quiero depender del PSOE, que es una caricatura de lo que pudo ser en su día”, ha subrayado Azcón.