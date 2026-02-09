El triunfo de Vox en las elecciones de 2026 llega también a estos pueblos de Aragón

Alejandro Nolasco, en el acto de pegada de carteles de Vox E. E.

Este domingo 8 de febrero se han celebrado las elecciones autonómicas en Aragón. La comunidad tiene muchos pequeños municipios que han sido los primeros en terminar de contabilizar los votos.

Ha llamado la atención el triunfo de Vox tanto a nivel general en la comunidad como en particular en los pueblos. Los de Abascal han duplicado resultados.

Muchos pequeños pueblos de Aragón han mostrado su apoyo de manera contundente a los verdes.

Purujosa, Villarluengo, Pitarque, Corbalán, Almohaja, y Las Cuerlas entre otros, la gran mayoría en Teruel.

En una campaña que se ha seguido en clave nacional, partidos regionalistas como Teruel Existe o PAR han perdido apoyos, no así Chunta aragonesista quien ha duplicado resultados pasando de 3 a 6 diputados en las cortes.

Pueblos en los que ha ganado Vox

En los pequeños pueblos de Aragón en las elecciones de este 2026 ha irrumpido con fuerza Vox.

En Purujosa por ejemplo ha pasado de 2 a 7 votos, el PP ha bajado de 16 a 6. En Villarluengo donde en las últimas elecciones el poder estaba repartido en partes iguales entre el PP y PSOE, en esta ocasión Vox ha sido el claro vencedor con 34 votos.

En Almohaja, donde gobernaba el PAR, Vox ha pasado de 1 a 4 votos. En Las Cuerlas, donde los populares contaron con un gran apoyo en 2023 con el 50% de los votos, este 8-F solo ha conseguido un 22% siendo superado por los de Abascal que han convencido al 25% de los vecinos.

Dónde también ha vencido Vox es en La Puebla de Alfinden, de la provincia de Zaragoza. El municipio cuenta con unos 5.700 habitantes, muchos más que los pequeños pueblos turolenses.

En La Puebla en 2023 el PP obtuvo el apoyo del 31% de los vecinos, el PSOE el 25% y Vox como tercera fuerza un 16%. Tras las elecciones de 2026 cambian las tornas.

Candidatura más votada por municipios en Aragón. DGA

Los de Abascal ganan acaparando el 27%, les sigue muy de cerca el PP con el 26% y el PSOE se derrumba con un 17%.

Otro municipio de Zaragoza que se ha teñido de verde ha sido la Muela, en la comarca de Valdejalón.

En 2023 el claro vencedor de la localidad fue el Partido Popular, sin embargo, tres años después sufre un batacazo. Del 34% de los votos que tenía, en estas elecciones se ha quedado en el 27%, siendo superado por Vox que agrupa un 31% y se posiciona como favorito en el municipio de casi 7.000 vecinos.

El claro vencedor de la noche electoral ha sido el partido de Alejandro Nolasco. Los populares, con Azcón a la cabeza, han sacado el mayor número de escaños, 26, pero han perdido 2 con respecto a las últimas elecciones.

Los de su derecha duplican su representación en las Cortes, pasan de 7 a 14 diputados.

Quienes también han celebrado los resultados electorales de este 8-F han sido los de Jorge Pueyo. Chunta aragonesista contaba con 3 representantes y ahora contará con 6.