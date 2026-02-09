Podemos sale de las Cortes de Aragón y convocará la Ejecutiva autonómica para una "reconstrucción orgánica"

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, ha reconocido el mal resultado cosechado por su formación en las elecciones de este domingo en Aragón, que deja a la formación morada fuera de las Cortes tras dos legislaturas y media con representación en la Cámara autonómica.

La formación analizará en los próximos días estos resultados, reuniendo a la Ejecutiva autonómica de cara a una "nueva etapa de reconstrucción orgánica y de fortalecimiento del partido".

Goikoetxea ha lamentado no haber logrado el objetivo de conservar el escaño que tenían en unos comicios que ha reconocido "difíciles" y que arrojan "un mal resultado" para la formación morada, "pero también para la pluralidad política en nuestra Comunidad autónoma".

La candidata de Podemos-AV ha agradecido a quienes les han otorgado su voto y ha asegurado que seguirán trabajando para "poner a la izquierda aragonesa en pie" -reiterando uno de los lemas de su campaña-, "y seguir construyendo una alternativa a este modelo de la derecha y la extrema derecha y que, además, el PSOE no ha sido capaz de liderar", ha criticado.

Pese al mazazo de verse fuera de la Cámara, Goikoetxea considera que, por lo visto durante la campaña, "Podemos Aragón sale con un proyecto de presente y un futuro prometedor por delante" y ha asegurado que su compromiso con los aragoneses y aragonesas "sigue intacto".

"Seguiremos señalando el retroceso de derechos, la corrupción, venga de donde venga, y seguiremos impulsando desde las plazas, las calles y desde nuestros barrios las transformaciones que sabemos que Aragón necesita". Todo para volver a ser esa fuerza decisiva que entiende ha de ser capaz de frenar "el avance de las derechas extremas" en Aragón.

Goikoetxea ha recordado que las elecciones fueron convocadas por el popular Jorge Azcón "para alcanzar una mayoría absoluta", lo que no se ha cumplido y ha servido a su juicio para que el PP muestre "debilidad política" y para "aupar a la extrema derecha a máximos históricos": "Hoy el señor Azcón es todavía más rehén de lo que era ayer de aquellos que quieren coartar y limitar nuestras libertades", ha declarado.

En ese sentido, ha lamentado "profundamente" que PP y Vox sumen mayoría porque esto "profundizará aún más en ese modelo de sacrificio que quieren impulsar en nuestra tierra, un modelo que regala nuestros recursos naturales a las multinacionales, a las grandes empresas como son Microsoft, Amazon o Forestalia y que apuesta por las privatizaciones de la sanidad o la educación".

"Que lo tengan claro los señores Azcón y Nolasco, ha advertido la candidata de los morados, que a Podemos nos encontrarán siempre enfrente y que esta tierra digna se levantará en contra de las privatizaciones, en contra de los recortes y para proteger nuestros recursos naturales", ha señalado.

Adiós a las Cortes

Podemos-Alianza Verde ha obtenido este domingo 6.206 votos, un 0,94%, lo que supone haberse dejado 20.717 votos por el camino respecto a los comicios de 2023.

El grueso de los votos recibidos han sido emitidos en la provincia de Zaragoza -5.055- en línea con la concentración de sus esfuerzos durante la campaña. En Huesca ha logrado 824 votos -4.410 en 2023-, mientras que en Teruel ha recibido 327 apoyos -1.409 hace tres años-.

Con esos resultados, Goikoetxea ha avanzado en su comparecencia de esta noche que en los próximos días convocarán una reunión de la Ejecutiva autonómica de cara a la nueva etapa del partido en Aragón, "que será, ha remarcado, una etapa de reconstrucción orgánica y de fortalecimiento del partido".

Podemos sale de la Cámara autonómica, donde ha permanecido desde las elecciones de 2015. Entonces irrumpió con 14 diputados y condicionó el gobierno de Javier Lambán con su apoyo externo, llegando a ostentar su diputada Violeta Barba la presidencia de la Cámara.

En las siguientes elecciones de 2019 cayó hasta los 5 escaños y formó parte del cuatripartito que gobernó junto a PSOE, CHA y PAR. La diputada Maru Díaz fue nombrada consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento.

Los morados prosiguieron su regresión y en las elecciones de mayo de 2023, en coalición con Alianza Verde, sostuvieron un único escaño, el de Maru Díaz, que acabó renunciando y su puesto lo ocupó Andoni Corrales, que estos dos años ha desempeñado su labor al margen de la dirección.