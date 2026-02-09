De Javier Alonso a Aroha Rochela: estos serán los nuevos diputados de Vox en las Cortes de Aragón

Alejandro Nolasco y los nuevos diputados de Vox en las Cortes de Aragón. E.E Zaragoza

Vox sale reforzado de las elecciones en Aragón. Los de Abascal han puesto fin al 8-F con con un total de 14 escaños, el doble que los conseguidos en las elecciones de 2023.

Así, siete nuevas caras formarán parte de los de Abascal en la Comunidad. En Zaragoza, se suman a la lista Javier Alonso Coronel (como número 3), Luis Biendicho (como número 5) y Ana Pardo (como número seis).

En Huesca, Vox alcanza los 4 escaños (dos más que en los anteriores comicios) y se incorporan a la lista Aránzazu Simón Pérez (ahora número 2), Sergio Marco Jiménez (número 3) y María Lorena García López (número 4).

En Teruel, donde han conseguido dos diputados más, ahora junto a Alejandro Nolasco (el número 1 de la lista) se unen Aroha Rochela (número 2) y Carlos Andreu (número 3).

Zaragoza

Santiago Morón Sanjuan Marta Fernández Javier Alonso Coronel María Carmen Rouco Laliena Luis Biendicho Ana Pardo Juan Vidal Jiménez

Huesca

David Arranz Ballesteros Aránzazu Simón Pérez Sergio Marco Jiménez María Lorena García López

Teruel