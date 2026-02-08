Tomás Guitarte (Teruel Existe) lamenta los resultados y afirma que "Teruel esta noche ha perdido"

Aragón-Teruel Existe se queda con dos diputados y pierde uno de los tres que tenía hasta ahora. Desde la agrupación se han mostrado optimistas en todo momento, a pesar de los resultados que iban llegando. “En Teruel sabemos que los últimos votos son los decisivos”, ha señalado Tomás Guitarte al principio de la noche.

Sin embargo, tras el conteo de los votos, el partido de la ‘España vaciada’ ha hecho autocrítica expresando su decepción por no haber logrado la capacidad a la que aspiraban y lamentando que el debate nacional “haya eclipsado las necesidades de Aragón y la provincia”.

Por su parte, Guitarte ha felicitado a los ganadores aunque con un reproche: “Es una lástima que los retos específicos de Aragón y Teruel hayan quedado diluidos por la presencia reiterada de líderes nacionales durante la campaña”.

Además, la formación se presentaba como una opción de centro progresista “dispuesta a dialogar para evitar un peso excesivo de la ultraderecha”. Por ello, ha lamentado que “la sociedad aragonesa parece encaminarse hacia una ‘derechización’ de sus políticas”.

En este sentido, el portavoz ha calificado la situación como “compleja”, haciendo referencia a la dificultad de crear mayorías y cuestionando la viabilidad del gobierno en coalición de PP y Vox. “La fórmula PP-Vox no ha funcionado y es la que nos ha traído a esta convocatoria”, ha subrayado.

Uno de los puntos más autocráticos ha sido la reflexión sobre por qué una formación que trabaja diariamente por la provincia recibe menos apoyo que otras que, según sus palabras, “no hacen absolutamente nada”.

Está claro que los resultados obtenidos no han sido buenos, pero el movimiento ha confirmado que continuará trabajando desde las Cortes de Aragón y se mantendrá “vigilante” para garantizar que se cumplan las promesas electorales realizadas por el resto de partidos. “Seguimos con menos, pero seguimos”, señalan

“Vamos a apostar por esta formación para que los problemas de la provincia de Teruel sigan estando pendientes”, ha subrayado. Para finalizar, ha señalado: “Esta noche Teruel ha perdido”

Jornada electoral

Tomás Guitarte llegaba a las 19.00 a la sede de Aragón Teruel Existe arropado por sus compañeros de partido. Minutos antes de comenzar con el recuento de votos, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN publicaba la última encuesta de SocioMétrica en la que conseguía tres diputados.

Estos últimos sondeos y los primeros resultados hacía ver que la noche electoral estaba cargada de optimismo y esperanza. En una primera valoración, los turolenses decían que no querían entrar en valoraciones hasta el final porque “en Teruel sabemos que los últimos votos son decisivos”, ha señalado Guitarte.

Los de Teruel han mantenido la esperanza hasta el final, pero no ha sido posible cumplir el objetivo que tenían marcado para gobernar junto al PP de Jorge Azcón.