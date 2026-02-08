El PAR pierde su único diputado y desaparece de las Cortes de Aragón: "Que la gente aplauda cuando empiece el trasvase"

El PAR desaparece de las Cortes de Aragón. En 2023 solo sacó un diputado, y en esta ocasión ninguno.

A las últimas elecciones llegó ya muy debilitado por las escisiones internas, y su refundación no ha sido suficiente. Un partido histórico en la Comunidad que llegó a formar parte del Gobierno en varias legislaturas ha muerto.

La desaparición parlamentaria del PAR no es un accidente puntual, sino el desenlace de un largo proceso de desgaste: escisiones internas, pérdida de estructura, fuga de cuadros y una refundación que no ha conseguido reconstruir ni la marca ni la maquinaria electoral de una formación que llegó a ser determinante en varias ocasiones.

La noche electoral ha dejado a Alberto Izquierdo, cabeza de lista, visiblemente contrariado. Su discurso, a medio camino entre la autocrítica, la reivindicación militante y la amargura política, dibuja con crudeza el momento que atraviesa el partido.

"No pensábamos que el golpe iba a ser así y hay que analizarlo y lo haremos la próxima semana. Pero quiero agradecer a toda la gente del Partido Aragonés que ha trabajado muchísimo, sin un duro, con unas dificultades tremendas, luchando contra viento y marea y hemos sido capaces de recorrer Aragón de arriba a abajo con nuestro dinero, de nuestro bolsillo, no como otros", ha comenzado .

Izquierdo ha puesto el acento en la desigualdad de medios frente a otras formaciones y en una campaña sostenida prácticamente por el voluntarismo de militantes y cargos locales: "Valía más la furgoneta que lleva Santiago Abascal que nuestra campaña. Quizá, como dicen en mi pueblo, ‘con perras chufletes’, nosotros no hemos tenido perras suficientes para tener un chuflete".

Más allá del desahogo presupuestario, Izquierdo ha lamentado que el resultado sea "menos Aragón y más Vox", y ha felicitado al líder nacional de los verdes: "Hoy Santiago Abascal es el nuevo dueño de Aragón. Le felicito, lo ha conseguido. Y ahora, que la gente aplauda cuando empiece el trasvase o cuando las decisiones de Aragón, como yo dije, se tomen en Madrid".

El trasvase del Ebro ha sido bandera histórica del aragonesismo político durante años; no obstante, el símbolo ha perdido centralidad en estas elecciones que se han vivido en clave nacional.

Lejos de buscar excusas externas, Izquierdo ha asumido su parte de responsabilidad. "Supongo que el que habré fallado soy yo y eso es lo que pondremos encima de la mesa con los compañeros".

A partir de ahora, para el partido se abre una semana decisiva. La ejecutiva deberá reunirse para analizar el resultado y decidir el rumbo. El candidato ya ha anunciado que se pondrá "a disposición" de los órganos del partido.

Respecto a la situación en la que se queda ahora el parlamento aragonés, el líder del PAR considera que es "ingobernable".

"Igual nos sorprenden y los 14 diputados de Vox deciden trabajar para Aragón y no para Abascal y consiguen hacer un acuerdo", pero no se mostraba convencido, vaticinando un "gobierno muy difícil" y una repetición electoral.