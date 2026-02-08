Nolasco celebra el 'sí' al "sentido común" de los votantes: "Aragón también quiere el doble de Vox"

Vox está de celebraciones en Aragón. No solo porque ha logrado doblar sus diputados este 8-F (alcanzando los 14 escaños en las Cortes), sino porque en la Comunidad "ha ganado el sentido común". Así lo ha expresado el candidato de Vox al Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, quien ha entrado por todo lo alto al hotel Reino de Aragón en Zaragoza, vitoreado por todos los presentes al ritmo de "¡Presidente, presidente!".

"Aragón quiere el doble de Vox", ha sentenciado el cabeza de lista en la Comunidad sobre los resultados de los comicios. Unos votos que, tal y como lo ha asegurado, demuestran que los aragoneses “están a favor de una mejor seguridad, de la bajada de impuestos y de que Aragón vaya mejor".

"No os defraudaremos", les ha prometido a todos los votantes, incidiendo en que "en tres años y medio" los de Abascal en Aragón han pasado "de 3 a 14 escaños". "Muchísimas gracias a todos", ha agradecido Nolasco, haciendo mención al PP de Azcón, a quien ha felicitado por sus resultados este 8-F.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.