Jorge Pueyo da el "chuntazo" con 6 diputados en Aragón: "Vamos a convertirnos en la verdadera oposición del PP"

"Es muy buen resultado para Chunta Aragonesista, pero muy malo para Aragón". Esas han sido las primeras palabras de valoración de Jorge Pueyo, candidato de Chunta Aragonesista en estas elecciones.

No es para menos la alegría del partido político aragonés ya que ha conseguido hasta 6 diputados en las Cortes de Aragón, doblando el resultado conseguido en las elecciones de 2023.

Los resultados así afianzan su posición en Aragón ya que como Pueyo ha resaltado "nos convertimos en la referencia de las izquierdas".

A pesar de los buenos resultados conseguidos por el partido aragonés, Pueyo ha manifestado en varias ocasiones el mal resultado que supone para Aragón: "La culpa de todo esto es del presidente de Aragón, Jorge Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha".

No ha parado de dar golpes a Azcón, al cual ha acusado de destruir "poco a poco nuestra sanidad, educación, servicios sociales, convirtiendo Aragón en un mercado persa".

Así, ha culpado al PP de Azcón de que "se cuestione nuestra propia democracia ya que se han convocado las elecciones por culpa de Ayuso y Feijóo": "Espabile, señor Azcón, le acaban de hacer la cama desde Madrid".

Por todo ello, ha presentado a CHA como "ese referente joven feminista que defiende los paisajes desde el Pirineo hasta Teruel, pasando por la dignidad de la montaña, los guardianes del Moncayo, los paisajes".

"Desde aquí le decimos a Jorge Azcón que este es el principio de su fin, que vamos a construir un proyecto cada día más ilusionante, cada día más grande, cada día de ma yor y más amplia base, que vamos a convertirnos en la verdadera oposición al gobierno del Partido Popular", ha reivindicado.

El mensaje que ha lanzado Pueyo es de conseguir "por fin un día que esta tierra dura y salvaje pueda ser nuestro hogar frente al individualismo galopante".

