Alegría reconoce el mal resultado del PSOE y critica que el PP sea ahora "más rehén de la ultraderecha" en Aragón

El PSOE ha igualado este 8 de febrero el peor resultado de su historia con 18 diputados que igualan el registro de 2025. Tras conocer casi el 100% del escrutinio, Pilar Alegría ha aparecido en la sede de la formación en Zaragoza y ha confesado que es “un mal resultado para el PSOE”, pero que desde hoy empezará a trabajar para liderar una “oposición vigilante, seria y responsable”.

La política de La Zaida ha comenzado “asumiendo el resultado” de las elecciones: “No es el que hubiéramos querido. No es buen resultado. Cualquier resultado que no nos permita gobernar y conformar resultado, nunca sera bueno para el socialismo”.

Por otra parte, ha señalado que Jorge Azcón, a quien ha llamado por teléfono para felicitarle, “convocó unas elecciones atendiendo al mandato de Feijóo y ahora es más rehén de la ultraderecha” en Aragón.

La candidata socialista ha comparecido arropada por su equipo y ante otros miembros del partido y casi 200 militantes que han seguido el escrutinio desde la sede.

