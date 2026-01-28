La crisis de la alta velocidad se enquista en Zaragoza: retrasos generalizados de más de 1 hora 10 días después de la tragedia

Las pantallas de la estación Delicias, en rojo por los retrasos. E. E.

La crisis de la alta velocidad se enquista en la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona con retrasos generalizados de entre hora y cuarto y dos horas. Este miércoles se cumplen 10 días del fatídico accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 45 personas, pero la situación, lejos de mejorar, amenaza con prolongarse.

Desde aquel trágico 18 de enero, viajar en alta velocidad se ha convertido en sinónimo de caos e incertidumbre.

Da igual que se vaya en AVE, en Ouigo o en Iryo. Los problemas, ocasionados por las limitaciones de velocidad implantadas tras el descarrilamiento, son comunes a todas las operadoras y lo peor, coinciden los pasajeros, es que nadie sabe cuándo se va a recuperar la normalidad.

El panorama que se vivía este martes en Delicias era desolador. Las pantallas que anunciaban las llegadas y salidas desde la estación Intermodal seguían plagadas de números rojos. Prácticamente ningún trayecto se libraba de los retrasos.

El Iryo que tendría que haber llegado a las 18.40 desde Atocha no lo hizo hasta pasadas las 20.40, mientras que el AVE de Barcelona Sants de las 19.42 había cambiado su previsión a las 21.12.

Retrasos en las salidas desde la estación de Delicias. E. E.

Con las salidas no había mejores noticias. El tren que debería haber salido a las 18.41 hacia Barcelona se atrasó dos horas, el de las 19.26 cambió su salida a las 21.09 y el programado para las 20.17 a Atocha no tenía previsto salir hasta las 21.01, por citar varios ejemplos.

Los usuarios, desesperados, aguardaban como podían en las salas de espera o dando pequeños paseos por la estación.

Cada día están siendo miles las personas que se ven afectadas por estos retrasos. Ya viajen por motivos laborales o por ocio para coger un avión en Madrid o en una Barcelona que todavía trata de recuperar el pulso de sus Rodalies, pocos se fían ya de llegar a tiempo.

Esto ha hecho que hayan aumentado los viajes en autobús y en vehículo privado, una alternativa más lenta pero "más segura", dadas las circunstancias.

Este martes por la mañana parecía que la situación había mejorado ligeramente respecto al lunes, pero conforme avanzaba la jornada se vio que no era así, y que los trenes seguían llegando con retraso de Delicias.

Los retrasos comenzaron siendo de entre 20 y 30 minutos, pero terminaron superando los 75 minutos a media tarde.

Los precios, en cambio, no han bajado en consonancia. Al menos, en los trayectos con más demanda.

Para este miércoles, basta con meterse en las páginas web de las operadoras para ver viajes desde 62 euros a las 7.05, uno de los horarios más solicitados, y vueltas de 70 o 109 si se quiere regresar a casa a las 14.30 o las 18.30, las franjas más populares.

En el resto de franjas, en cambio, sí se observan precios más bajos, como los 39 euros de las 8.01 o los 23,4 del tren de las 19.34.

Las recomendaciones

Los tiempos de viaje llegan a incrementarse entre un 40% y un 50%, con demoras que duran tanto como el trayecto hasta Madrid o Barcelona.

¿Y qué se puede hacer en estos casos? Desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) insisten en que aquellos usuarios que hubieran comprado sus billetes con anterioridad conservan sus derechos con relación a la hora de llegada que aparece en sus títulos de transporte.

"Entendemos, también, que no se puede alegar causas extraordinarias, ya que el cambio de horarios se produce por decisión del gestor de infraestructuras ADIF, cuyos servicios forman parte del contrato de transporte. Por lo tanto, deben ser indemnizados por la diferencia entre esa hora de llegada y la que realmente se produzca en función de los compromisos y obligaciones de cada compañía", agregan desde la asociación.

Todo esto les lleva a recomendar a todos los pasajeros que conserven el billete de tren donde aparece la hora de inicio y de finalización del viaje y que, en caso de retraso, realicen fotografías de los relojes de la estación y del tren a la llegada al destino con el objetivo de acreditar la hora de llegada en caso de reclamación.

Las reclamaciones a las empresas ferroviarias, recuerdan desde el colectivo, pueden realizarse electrónicamente, a través de su página web, o físicamente mediante las hojas de reclamaciones que las empresas tienen a disposición de los usuarios en las estaciones, puntos de venta de billetes y en los propios trenes comerciales.

En el caso de compras de billetes posteriores a la decisión de ADIF, su recomendación pasa por comprobar si han sido correctamente informados sobre los nuevos horarios: "En tal caso, los nuevos horarios son los establecidos en la compra".