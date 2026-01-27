El PAR alerta de la "urgente" necesidad de "una seguridad real" en Aragón y propone crear una Policía Autonómica

La número 2 de la lista del Partido Aragonés (PAR), Cristina Navarro, ha reivindicado, una vez más, la necesidad de un refuerzo "urgente" de la seguridad en el medio rural de la Comunidad. Lo ha manifestado este miércoles en Calamocha, poniendo como ejemplo a la comarca del Jiloca "que sufre una grave falta de efectivos policiales y un creciente sentimiento de inseguridad entre los vecinos".

Navarro ha recordado que actualmente "solo hay una patrulla disponible para una comarca tan extensa como la del Jiloca" y ha denunciado que "no es sostenible que en toda la provincia de Teruel solo esté abierta por la noche la comandancia de la Guardia Civil, mientras el resto de cuarteles permanecen cerrados".

En las últimas semanas se han producido diversos robos en municipios como Monreal del Campo, Calamocha y otros pueblos de la comarca. "Desde Peracense hasta Nogueras se tarda más de una hora y cuarto y solo hay una patrulla disponible", ha señalado Navarro, subrayando que esta situación afecta especialmente a personas mayores que viven solas. "Lo fundamental es apostar por la seguridad, porque sin seguridad no hay bienestar", ha afirmado.

La candidata del PAR ha explicado que en localidades del Jiloca "la gente se siente insegura y tiene miedo de estar sola en casa, algo que hace uno o dos años no ocurría". "Son conversaciones que ahora se repiten y que nos obligan a reflexionar y a proponer medidas concretas y reales", ha añadido.

Navarro ha hablado de la dispersión territorial de la comarca y las dificultades de respuesta ante una emergencia. "Si en Nogueras o en Bádenas ocurre algo y llama una persona mayor, es imposible que una sola patrulla pueda atender a tiempo varias llamadas", ha relatado.

Tal y como defiende el Partido Aragonés, Cristina Navarro ha abogado una vez más por la creación de una Policía Autonómica con competencias reales como medida complementaria y de refuerzo. "Siempre hemos agradecido el trabajo de la Guardia Civil en el territorio, pero en la provincia de Teruel faltan más de 50 agentes. Una Policía Autonómica sería un refuerzo muy positivo para llegar donde ahora no se llega", ha explicado.

"No podemos resignarnos a sentirnos inseguros en nuestros pueblos. El autogobierno y el Estatuto de Autonomía nos permiten apostar por una Policía Autonómica que cubra todo el territorio y garantice una seguridad real, especialmente en comarcas rurales y dispersas como el Jiloca", ha concluido la número 2 del PAR por Teruel.