CHA defiende su 'Plan Pirineos Vivos' frente a la política "sectarista y especulativa" de Azcón

Verónica Villagrasa, candidata número 1 por el Alto Aragón, acompañada por otros candidatos y candidatas, ha presentado este martes en Graus la propuesta de Chunta Aragonesista de 'Plan Pirineos Vivos'. Así ha denunciado que "el Partido Popular tiene una visión del Pirineo como un mero parque de atracciones para los que vienen de fuera, no como el territorio donde habitan personas".

El Plan Pirineos de Azcón, ha reclamado, es "sectario porque no apuesta por todas las comarcas y todos los municipios por igual, ni por quienes viven en sus pueblos". Villagrasa ha insistido en que el Partido Popular no está poniendo coto a las viviendas turísticas, ni a la política colonialista y extractivista que comarcas como Ribagorza han sufrido durante décadas en forma de embalses principalmente, y ahora en forma de plantas de baterías en numerosos pueblos: Ansils, Sahún, Sesué, Castejón de Sos".

"El Pirineo sigue produciendo mucha energía pero sus beneficios no revierten en el territorio, por lo que queremos que los saltos hidroeléctricos sean gestionados por una empresa pública, para beneficio de sus habitantes, con energía barata para las familias y las empresas", ha explicado la candidata de Chunta Aragonesista.

"El Plan Pirineos de Azcón discrimina a los municipios que no tienen instalaciones de esquí alpino y que apuestan por un desarrollo sostenible, y no pone coto a la destrucción de sus paisajes, o a la colonización cultural y no contempla actuaciones en comunicaciones, conectividad digital, agricultura y ganadería, educación, sanidad o servicios sociales, proyectos imprescindibles para fijar población y atraer nuevos residentes", ha denunciado Villagrasa.

Frente a ello, desde Chunta Aragonesista aseguran defender un reparto "equitativo" de estos fondos públicos "para todos los municipios del Pirineo y prepirineo, para mejorar los servicios públicos y poner en valor nuestro patrimonio cultural, para aprovechar nuestros recursos apostando por empleo de calidad, y por eso apoyamos el Manifiesto por la Dignidad de la Montaña 2025, suscrito en Jánovas el pasado 27 de abril. Porque otro Plan Pirineos es posible, a favor de Aragón", ha concluido Villagrasa.