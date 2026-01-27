Azcón anuncia que la ubicación del nuevo Hospital Royo Villanova lo decidirán los ciudadanos a partir de febrero

Jorge Azcón ha anunciado este martes desde el Hospital Royo Villanova que la ubicación del nuevo centro hospitalario la decidirán los usuarios y los profesionales. Será a partir de un proceso participativo que se iniciará a partir de febrero para que "podamos reflexionar, valorar con calma la mejor ubicación".

Según ha señalado el candidato del PP a la presidencia de Aragón, la intención es que se ponga en marcha "de manera inmediata". Además, ha señalado que es "la primera vez" que se decide el futuro de un centro "de estas características" mediante un proceso participativo.

Un nuevo paso que se quiere dar tras tener ya listo el plan funcional del nuevo hospital, que fue anunciado por el presidente de Aragón en el Debate de Estado de la Comunidad. De esta forma, pretenden desde el Ejecutivo aragonés que "a lo largo de 2026 haya un proyecto que empiece a hacerse realidad".

Así, ha categorizado a este nuevo proyecto como "la mayor inversión que un gobierno va a hacer en la historia". Ha aprovechado la ocasión para criticar duramente al PSOE que "no movió ni un solo papel para que este proyecto se pudiera convertir en realidad".

El nuevo Hospital Universitario Royo Villanova pasará de 28.100 metros cuadrados actuales a 78.790 para el futuro centro. Esto implicará un aumento de camas a 352 nuevas, 98 más que en la actualidad.

Además, se podrán establecer 272 camas adicionales "por si hay momentos de especial necesidad". A lo que se podrán sumar 20 camas "vinculadas al modelo hospitalario a domicilio".

Entre los nuevos servicios también ha enumerado que el nuevo hospital contará con 144 consultas externas (frente a 77 actuales), 52 gabinetes de exploraciones funcionales (frente a 22 actuales), pasará de 7 a 12 quirófanos, amplios y organizados en clústeres funcionales y 16 puestos de hemodiálisis.

En cuanto a espacio, también se contará con 704 plazas de aparcamiento y base específica para ambulancias. Así como se tendrá en cuenta espacios de reserva para crecimiento futuro en áreas claves.

Azcón también ha detallado el funcionamiento nuevo del servicio de Urgencias que en la actualidad se ha quedado pequeño para las 200.000 personas que acuden al centro. "Van a estar diferenciadas en función de quien las necesite. Habrá urgencias infantiles, para adultos y para las personas mayores", ha explicado.

Sobre estas últimas ha indicado que son unas "urgencias pensadas especialmente para nuestros mayores que tendrán una orientación integral a las personas mayores y que tendrán criterios clínicos adaptados a las pluripatologías, la fragilidad o la cronicidad".

Con la llegada del nuevo hospital también entrarán a funcionar nuevos servicios médicos entre ellos medicina nuclear, angiología, cirugía vascular, la unidad de enfermedades inflamatorias mediadas por la inmunidad, cuidados paliativos, nefrología, hemodiálisis, unidad del dolor y unidad del sueño.

A esto se añade la inclusión de medicina robotizada, "que contaremos con quirófanos híbridos, que contaremos con medicina nuclear, con farmacia automedicalizada y digitalizada o por supuesto el uso de inteligencia artificial o el Big Data".

"El futuro hospital va a tener mejores equipamientos, va a cuidar mejor a los aragoneses que necesiten sanidad y lo hará también a través de un hospital de vanguardia y un hospital tecnológico", ha valorado.

"El PSOE dejó la sanidad en colapso"

Su intervención desde el Hospital Royo Villanova también ha estado marcada por la crítica a la gestión del gobierno anterior del PSOE en materia sanitaria, a lo que ha señalado que "dejó la sanidad en colapso": "El PSOE redujo el presupuesto de Sanidad en un 4%, nosotros lo hemos incrementado en un 10% y en el presupuesto de 2026 está previsto un 8 por ciento más, situando el presupuesto para Sanidad en más de 3.000 millones de euros".

Así, ha sacado pecho de las gestiones de su gobierno "durante 30 meses": "Los aragoneses esperan 16 días menos para ser operados. La lista de espera quirúrgica se ha reducido un 26%".

En ese sentido también ha remarcado que "tenemos más sanitarios, 1.726 más. El decreto de fidelización de los MIR ha permitido contratar a 76 médicos. Se han convocado 186 plazas de difícil cobertura mejorando las condiciones para los profesionales".

Ha recordado que con el presupuesto de 2026 figuran partidas para el Hospital de Teruel, para las nuevas urgencias del Hospital Ernest Lluch, para los centros de salud de Cuarte, Utebo, Zuera, Arcosur, Caspe; la reforma integral de Farmacia en el Miguel Servet, Radioterapia en Teruel.