Aragón Existe se persona como acusación popular en el Caso Koldo: "Podían haber estado actuando en Aragón"

La coalición de Teruel Existe y Aragón Existe ha defendido que este paso se presenta para "garantizar la defensa del interés general de los aragoneses".

Teruel Existe y Aragón Existe han formalizado su personación como acusación popular en las causas abiertas tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional, derivadas de las actuaciones del conocido como Caso Koldo, para “garantizar la defensa del interés general de los aragoneses".

Así lo ha anunciado Tomás Guitarte acompañado por el candidato número 5 en la lista por Zaragoza de Aragón Existe y exlugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández este martes.

Guitarte ha explicado que “esta decisión se toma tras las intervenciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil” en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid, el pasado 12 de diciembre, y las de la empresa Forestalia en Madrid y Zaragoza, el 11 de diciembre: "Aquello ponía en evidencia que era muy probable que la trama que se investiga en el caso Koldo hubiese estado operando en Aragón, en concreto en cuestiones relacionadas con los proyectos energéticos".

"Como fuerzas aragonesas, consideramos una obligación ineludible presentarnos en dicho procedimiento para defender a la ciudadanía y fiscalizar cualquier posible desvío de fondos o actuación ilícita que haya afectado a nuestra Comunidad", ha afirmado Guitarte.

El candidato se ha mostrado sorprendido porque “ninguna formación política aragonesa haya hecho el intento de personarse para tener conocimiento de lo que está pasando”.

"Entendíamos que deberían ser otras formaciones más potentes que nosotros las que lo hicieran, pero como al final no lo hace nadie, lo hacemos nosotros, porque entendemos que realmente tienen una relación muy directa con lo que está pasando en esa implantación masiva de las renovables, y esperamos que eso se vaya aclarando y vaya saliendo a la luz", ha criticado.

“Desde Teruel Existe y Aragón Existe, hemos venido defendiendo una implantación ordenada de las renovables y cómo había sombras de dudas sobre muchos procedimientos, en concreto sobre el Clúster del Maestrazgo, y creemos que es una obligación de cualquier representante de cualquier partido personarse en esos procedimientos para defender los intereses de los ciudadanos, del principio de legalidad y del erario público. Y eso es lo que realmente hemos hecho, personarnos como acusación popular, tanto en el caso que se sigue en el Tribunal Supremo como en el que se sigue en la Audiencia Nacional”, ha indicado el candidato por Teruel.

Además, Guitarte ha subrayado que, en este contexto, se hace cada vez más urgente “la puesta en marcha de la Agencia Aragonesa Anticorrupción, que ya está creada por ley, pero nunca se ha puesto en funcionamiento”.

En esta línea, Javier Hernández ha recordado que “existe una Ley aprobada en Aragón desde 2017 que crea la Agencia Aragonesa Anticorrupción, cuya puesta en marcha corresponde a las Cortes de Aragón, y que inexplicablemente sigue sin activarse”.

“El pasado mes de septiembre, el grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe planteó nuevamente en las Cortes la necesidad de poner en funcionamiento esta agencia, pero la iniciativa no salió adelante al ser rechazada por los grupos parlamentarios de PP y Vox”, ha explicado.

Guitarte ha concluido afirmando que “Teruel Existe y Aragón Existe continuarán ejerciendo todas las acciones necesarias para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, exigiendo la inmediata activación de la Agencia Aragonesa Anticorrupción como herramienta fundamental para prevenir futuras tramas”.