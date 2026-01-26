Confirmado por la Aemet: estas son las zonas del Pirineo en "peligro importante" por nevadas y con riesgo de aludes

Tras un inicio de invierno algo más cálido de lo normal, enero ha traído una sucesión casi ininterrumpida de temporales que han cambiado por completo el paisaje y los desplazamientos en la comunidad, especialmente en el norte.

Nevadas abundantes, heladas persistentes y episodios de viento están marcando un mes que ya se considera uno de los más duros de los últimos años.

En lo que respecta al Pirineo, la montaña ha mostrado su cara más extrema. El dato más preocupante tiene que ver con los aludes, ya que en apenas tres semanas se han registrado al menos cinco víctimas mortales, una cifra que iguala la de los últimos 15 años.

En cómputo general, el histórico del Alto Aragón eleva ya a 86 los fallecidos por avalanchas. Por ende, hacer caso a este tipo de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), así como evitar desplazamientos innecesarios, resulta fundamental.

Aviso naranja de la Aemet hasta las 12 horas del día de hoy y riesgo de aludes

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja en el Pirineo oscense por nevadas. El nivel está catalogado como de "peligro importante", con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

El aviso naranja, que ya viene del domingo, estará vigente hasta las 11:59 del día de hoy, 26 de enero de 2026. Se esperan acumulaciones de hasta 20 centímetros de nieve, sobre todo por encima de los 1.200 a 1.400 metros en la parte occidental.

La cota de nieve se sitúa entre los 800 y 1.000 metros, lo que amplía el impacto del episodio.

Zonas aviso naranja de la Aemet Aemet

A esto se suma un aviso amarillo por aludes, calificado como "peligro bajo" pero que permanecerá activo hasta las 23:59 de este 26 de enero.

Carreteras cortadas en el Pirineo

Debido al temporal de nieve y hielo, permanecen intransitables las siguientes carreteras:

La carretera A-2606 permanecerá cortada durante dos días entre los puntos kilométricos 4,5 y 10 (Balneario de Panticosa), desde hoy lunes 26 a las 15:00 horas, por riesgo de aludes.

permanecerá cortada durante dos días entre los puntos kilométricos 4,5 y 10 (Balneario de Panticosa), desde hoy lunes 26 a las 15:00 horas, por riesgo de aludes. La A-136 en la frontera del Portalet, también se encuentra intransitable

en la frontera del Portalet, también se encuentra intransitable La A-135 , entre el 0 y el 9,5, entre Torla-Ordesa.

, La A-138 , entre el 86 y el 92, entre Parzán y Chisagüés

, entre el 86 y el 92, entre Parzán y Chisagüés La A-139 , entre el 47 y el 72, entre Chía y Cerler

, entre el 47 y el 72, entre Chía y Cerler La A-1602 , entre 11 y el 21, entre Santa Lucia y Ansó

, entre 11 y el 21, entre Santa Lucia y Ansó La A-176 , entre el 23 y el 34,2, entre Hecho y Ansó

, entre el 23 y el 34,2, entre Hecho y Ansó La N-260 , entre el 464 y el 487, entre Fiscal y Sardas

, entre el 464 y el 487, entre Fiscal y Sardas La N-260a , entre el 464,2 y el 517, entre Asín de Broto y Cartirana

, entre el 464,2 y el 517, entre Asín de Broto y Cartirana La A-2606 , entre el 0 y el 10, entre El Pueyo de Jaca y Baños de Panticosa

, entre el 0 y el 10, entre El Pueyo de Jaca y Baños de Panticosa La N-330a, entre el 666,36 y el 675,18, entre Canfranc-Estación y Candanchú.

Tiempo en las estaciones de esquí

En lo que respecta a las estaciones de esquí del norte aragonés, el tiempo estará marcado por la abundancia de nieve. Lo que no significa que sea positivo.

De hecho, en el parte de nieve emitido por Aramon para la pista de esquí de Formigal-Panticosa, señalan el riesgo de aludes en un nivel 4, calificado como fuerte. Así como una temperatura también marcada por mínimas bajo cero.

En lo que respecta a Astún-Candanchú y a Cerler, el riesgo de aludes también es fuerte con la misma calificación anterior de 4 sobre 5, según el portal infonieve.es.

En este sentido, las previsiones apuntan a una semana marcada por nuevas nevadas en todo el Pirineo. Un recordatorio claro de que, igual que la falta de nieve pone en jaque a las estaciones, el exceso también puede convertirse en un serio problema para la seguridad.