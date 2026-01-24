Estas son las preocupaciones que los jóvenes han transmitido a Azcón: "¿Crees que algún día podré comprar una casa?"

Isabel Díaz Ayuso y Jorge Azcón junto a un grupo de jóvenes en un encuentro este sábado PP Aragón

La campaña electoral para los comicios del 8 de febrero está en pleno apogeo. Los actos llenan las agendas y las visitas de altos cargos políticos no paran de llegar. Este sábado la protagonista ha sido Isabel Díaz Ayuso que ha acudido a mostrar su apoyo a Jorge Azcón.

En un acto celebrado en la discoteca Kenbo, una de las más famosas de Zaragoza, frente a 200 jóvenes ha tenido lugar una charla distendida de los dos políticos del PP para mostrar sus trabajos y sus ideas a los más jóvenes.

Un evento que, además, ha estado enmarcado en la propuesta de unos jóvenes bajo el nombre 'The Place' que busca hacer preguntas "a los que toman las decisiones".

Así, tras unas palabras de la presidenta de Madrid cargadas contra Pedro Sánchez, el turno ha sido de Jorge Azcón quien ha hecho frente a una serie de preguntas que los jóvenes buscaban respuesta.

Estas han sido la preguntas por parte de los jóvenes y las respuestas por parte de Jorge Azcón:

No paramos de oír hablar de inversiones millonarias en Aragón, pero si no se estudia informática o una rama tecnológica, ¿en qué me beneficia a mí esto?

La economía funciona como un todo, porque la economía se extiende como una mancha de aceite.

Cuando vienen miles de millones de euros a tu comunidad autónoma, significa que decenas de miles de puestos de trabajo se van a crear y se van a crear directamente en la tecnología y se van a crear directamente en la industria de la automoción y se van a crear en la logística, pero también se van a crear en los abogados, en los médicos, los carpinteros, electricistas, en todos y cada uno de ellos va a trabajar.

Cuando la economía crece, no crece para unos pocos, crece para todos. Eso es lo que hoy estamos haciendo en Aragón, cambiar económicamente lo que significa Aragón para ponernos a la cabeza de lo que es España está pensado especialmente para los jóvenes.

Mis padres pudieron comprarse una vivienda y yo ahora con lo que gano, ahorro un poco con suerte. ¿Crees que algún día podré comprar una casa?

Vamos a trabajar para que te puedas comprar una casa. Pero mira, si hay algo que ha cambiado en Aragón y que podemos contar con datos. En 8 años de socialismo en Aragón significaron 86 viviendas. 30 meses del Partido Popular significan 3000 viviendas.

Esto es que nosotros hemos cambiado de arriba a abajo la política de vivienda. Hoy el problema que tiene la vivienda en España es que no se construyen viviendas y eso es lo que ha cambiado en Aragón.

Ahora el Gobierno de Aragón ayuda a que se construyan viviendas y antes no hacían ni una vivienda. Por eso nos vamos a comprometer desde el Gobierno a que lo mismo que hemos hecho durante estos 2 años y medio sea lo que hagamos durante los próximos 4 años.

Se tiene la sensación de que hay muchas trabas para los autónomos. ¿Cómo me atrevería a montar un nuevo proyecto?

Hay muchas trabas para los autónomos, hay muchas trabas para la gente que quiere emprender, para la gente que quiere crear una pequeña empresa.

Por eso lo que estamos haciendo y lo que queremos seguir haciendo es que la gente tenga libertad, que el que de verdad quiera montar un negocio tenga la posibilidad, que el que quiera dar un paso adelante, que el que está dispuesto a crear, a sumar, a emprender, a contratar a gente sepa que en Aragón tiene la forma.

En Aragón lo estamos haciendo con ejemplos, no solamente con la cuota cero para quien empieza a intentarlo quitarle las dificultades, sino con algo tan importante como es apoyar a los pequeños comerciantes con el programa de Volveremos.

Se habla mucho de la Universidad, pero parece que estudiar una Formación Profesional nunca es la opción mejor para nuestro futuro. ¿Qué opinas para alguien que está debatiéndose entre estudiar una carrera universitaria por la presión social y no la FP?

Lo importante es que tengan posibilidades y oportunidades para hacer una cosa o para hacer la otra.

Mi opinión es que en los próximos años la formación profesional va a tener un crecimiento sin precedentes y, sobre todo, va a tener un crecimiento sin precedentes la formación profesional ligada a la rama tecnológica que es la que estamos impulsando en la comunidad autónoma.

En los próximos años en Aragón vamos a necesitar gente que sepa de electricidad, gente que sepa de energía, gente que sepa de agua, fontaneros, electricistas.

Hay oportunidades para la una y para la otra y la gente tiene que estudiar lo que le apasione porque sin duda eso es lo que va a hacer que el día de mañana se vuelque y tenga ilusión.

Hay mucha gente que quiere estudiar Medicina, que considera que las notas de corte son muy altas, que hay pocas plazas porque se reclama una demanda social de médicos. ¿Por qué no se modifica?

Lo que está pasando ahora es que hemos incrementado las plazas de medicina en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Zaragoza. Hemos puesto plazas de medicina durante los 6 años de carrera en la facultad de Huesca. El año que viene abrimos una facultad de medicina en Teruel.

Hemos hecho que la Universidad de San Jorge colaborando con ellos, pueda ofrecer 100 plazas más de medicina a la gente que quiere estudiar.

Nosotros en 30 meses hemos pasado de que haya 245 chicos, chicas que puedan estudiar medicina a que el año que viene en Aragón haya 400 personas que puedan y eso va a ser bueno para nuestros futuros médicos y extraordinariamente bueno para el sistema.

¿Por qué los jóvenes deberían de votar?

En las elecciones autonómicas decidimos quién es el gobierno autonómico. Decidimos quién es el gobierno autonómico por lo que uno y otros han hecho.

Nosotros ni hemos sido el desastre estrepitoso que significa la gestión del gobierno socialista en España, ni nos vamos corriendo cuando vienen los momentos de asumir la responsabilidad y estar en el gobierno.

Por eso, en estas elecciones lo que vamos a pedirle a los jóvenes es que aunque estén cabreados, aunque tengan razones para pensar que es necesario que piensen que el es cabreo útil, que el cabreo que de verdad cambia las cosas, que lo que va a seguir mejorando Aragón y seguir mejorando a España es el Partido Popular.