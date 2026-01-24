Guitarte contraataca a Azcón con su propio 'Plan Pirineos Existe': "No a la especulación y el turismo depredador"

Aragón Existe ha presentado este sábado en Huesca su propio Plan Pirineos Existe "centrado en las personas". Así lo ha explicado el cabeza de lista por Huesca, Valero Aguayos, en un acto en el que ha estado acompañado por el candidato Tomás Guitarte.

Guitarte ha indicado que Aragón Existe "presenta este Plan Pirineos alternativo que hace hincapié en las personas".

Ha explicado que "frente al plan oficial, nos centramos en lo prioritario: promover vivienda con residencias para trabajadores, pero también vivienda de protección oficial para atender a los residentes de estas cuatro comarcas. También es muy importante para nosotros la protección, con la creación de un parque natural de la Anayet-Partacua, para la protección de Canal Roya".

Igualmente se ha referido a la sanidad, con "especial interés por la seguridad y a la atención sanitaria”, poniendo como ejemplo “la dotación de la uvi móvil 24 horas al día en el Hospital de Jaca".

"Es muy importante recurrir a medidas de fiscalidad diferenciada, como puede ser la bonificación del 25% en la cuota autonómica del IRPF, medidas que ya están aplicando a otras comunidades autónomas", ha añadido Guitarte.

Por su parte, Valero Aguayos, ha explicado que "el Partido Popular se pasó la anterior campaña electoral anunciando a bombo y platillo un plan para el Pirineo aragonés, que solo ha servido para seguir con un modelo especulativo que ni tiene en cuenta las necesidades de los ciudadanos, ni tiene en cuenta el respeto al patrimonio natural".

"Ante esas políticas ha surgido un clamor por una montaña digna, que reivindica lo que de verdad importa", ha expresado Aguayos.

"Este es nuestro Plan Pirineos, Pirineos Existe, que pone el foco en lo esencial: en la vivienda, en los cuidados públicos y en la sanidad. El Pirineo no necesita más especulación y turismo depredador de espacios naturales. Necesita sanidad, necesita educación y cuidar el entorno. Nuestro Plan Pirineos se estructura sobre estas bases", ha concluido.