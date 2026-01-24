El fallido intento de boicot al evento de jóvenes con Ayuso en una discoteca de Zaragoza: "Como se hizo con el cura DJ"

Isabel Díaz Ayuso es el tema de conversación en Zaragoza desde que este jueves se conoció que era la invitada estrella de un evento en una famosa discoteca este sábado por la mañana.

The Place, el nuevo evento que quiere dar una nueva alternativa a los jóvenes, se presenta como "un encuentro de jóvenes que queremos traer a los que toman las decisiones a dar la cara con respuestas sin filtros".

Con la promesa de cerveza y tapa gratis comenzaron a moverse por redes sociales anunciando una invitada sorpresa. El jueves fue cuando se dio a conocer la noticia de que se estrenaban con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, junto a Jorge Azcón, candidato a ser reelegido como presidente de Aragón.

Un acto que ante lo que apuntaba a ser una gran afluencia de gente se trasladó al interior de la discoteca Kenbo, una de las más frecuentadas por los jóvenes situadas en la zona de El Tubo de Zaragoza.

Así, en el momento en el que se dio a conocer, la noticia se hizo viral. Sin embargo, no tardaron en salir detractores de que se celebrara este acto.

Según ha podido saber este diario, el evento intentó ser boicoteado mediante la difusión de un mensaje a través del canal de mensajería Whatsapp en el que grupos, lo que parece ser, de extrema izquierda invitaban a hacerlo.

El mensaje que se ha difundido dice: "Apúntate a este acto. Hagamos Boicot. Increíble pero cierto, este fin de semana viene Ayuso a Zaragoza y hacen un acto para la juventud (edad de 18-35 años) en El Plata, cervezas y tapas gratis, hay que apuntarse, molaría mil quitarles plazas regístrate en este enlace".

No es lo único, ya que recuerdan que en las pasadas Fiestas del Pilar movilizaron también la artillería para dejar sin plazas a asistentes que querían ir al encuentro con jóvenes del padre Guilherme que actuaba en la plaza del Pilar.

"La idea es como lo que se hizo en pilares con el cura DJ, reservar pero no ir, para que no tenga público", finaliza. A este terminaron por asistir 400 personas en un acto que se esperaba cerca de 2.000 en el Auditorio de Zaragoza.

En este caso no han tenido la misma suerte ya que la discoteca Kenbo a simple vista ya mostraba una gran presencia de público, en su mayoría jóvenes, que querían escuchar a Ayuso y Azcón.

La sala que para fiesta tiene un aforo de hasta 800 personas ha llegado a juntar a 600 jóvenes, según el recuento oficial de la organización.

Así, cientos de ellos han recibido a ambos con gritos de ánimo. Sin embargo, la mayor se la ha llevado Isabel Díaz Ayuso que ha levantado pasiones a gritos de "¡Presidenta!" o "guapa".

Isabel Díaz Ayuso y Jorge Azcón junto al perro Jeyko E. E.

Aunque no es lo mismo que ha pensado uno de los asistentes. El acto, que parecía que iba sin incidencias, más allá de la hora de comienzo, ha tenido un pequeño momento de tensión al colarse un espontáneo.

Un hombre ha intervenido a gritos intentando cortar la palabra de Isabel Díaz Ayuso, a gritos contra la presidenta de Madrid: "¡Ayuso eres cómplice del genocidio!"

Unas palabras que han generado cierto revuelo entre los asistentes, que han comenzado a pitar y abuchear para callar los gritos de esta persona. La presidenta madrileña, eso sí, ha continuado con su mensaje calado de acusaciones a Pedro Sánchez.

Finalmente, este hombre ha sido expulsado de la sala y el encuentro ha finalizado con éxito con un vermú, tal y como prometía la organización.

Paseo multitudinario

La llegada a Zaragoza de Isabel Díaz Ayuso no ha dejado indiferente a los viandantes que iban por paseo de la Independencia este sábado.

La presencia de la presidenta de Madrid se ha hecho notar y nadie ha perdido la oportunidad para hacerse fotografías y 'selfies' tanto con Ayuso como con Jorge Azcón, quien le ha acompañado por el paseo por la capital.

La presencia de ambos estaba fijada para las 11.30 en un puesto informativo en plaza de España. Sin embargo, nunca han llegado hasta ahí ya que los aclamados dirigentes políticos apenas han podido dar un paso en la dirección deseada que los zaragozanos se agolpaban a su alrededor.

Esto ha hecho que todos los compañeros de partido desde Eloy Suárez a Natalia Chueca, Mar Vaquero, Tatiana Gaudes o Ramón Celma hayan tenido que acudir hasta su encuentro para llegar todos juntos hasta Kenbo.

Así, vecinos han aprovechado la ocasión. Si bien de todas las edades, porque los más pequeños tampoco han desaprovechado la oportunidad.

Al igual que los perros, Jeyko y Tura han ido a saludar a ambos. Los dos, reconocidos desde un inicio por Jorge Azcón y Natalia Chueca. La alcaldesa de Zaragoza ha admitido que en el caso de Jeyko "es un talismán de la suerte".

Ayuso, así, se ha agachado a saludarlos y ha dejado que le dieran algún que otro lametón juguetón mientras los acariciaba.