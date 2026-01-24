La borrasca Ingrid deja afecciones en las carreteras de Aragón: obligatorio usar cadenas en estos tramos

La borrasca Ingrid ya se ha dejado notar en Aragón. Las provincias de Huesca y Teruel han amanecido con un gran manto de nieve en muchos de sus puntos.

Se trata del tercer temporal consecutivo en este mes de enero y que complica la situación de las carreteras aragonesas. Las principales afecciones se están registrando en el Alto Aragón y en la provincia de Teruel.

En estos momentos, la A-23 a la altura de Nueno es la que registra más afecciones. Un tramo de un kilómetro, entre los puntos kilométricos 374 y 375, el tráfico ha quedado restringido.

Asimismo, se mantiene la necesidad de circular con cadenas o con neumáticos de invierno, a 30 kilómetros por hora, y la restricción para autobuses y vehículos pesados en la A- 21 y la A-1205 hasta su llegada a Jaca, en la N-240 en Puente la Reina de Jaca, en la A-2605 hasta su llegada a Aísa.

La N-330 desde Sabiñánigo hasta Candanchú también se ha sumado a estas restricciones ante la presencia de nieve en la carretera. Al igual que la N-260a a la altura de Yebra de Basa a Biescas y la A-136 hasta la frontera del Portalet. Este mismo acceso con la frontera con Francia ha permanecido cerrado al tráfico toda la noche, pero a primera hora ya se podía circular.

Así se encuentra la carretera en Cerler DGT

Por su parte, las carreteras de Teruel también se encuentran afectadas y presentan a esta hora nivel rojo, es decir, prohibido para camiones y articulados y cadenas para el resto de vehículos.

Según ha trasladado la DPT, se encuentran en esta situación la Te-V-9032 en Griegos; Te-V-9033 en Tramacastilla a Villar del Cobo; la A-2709 en Bronchales a Noguera; la A-1511 en Santa Eulalia a Orihuela por Bronchales; la A-2515 en Cella a Monterde; A-1704 en Albarracín a Frías de Albarracín.

Los equipos de vialidad invernal de la DPT se han desplegado durante la mañana de este sábado en siete rutas, principalmente en la Sierra de Albarracín y Campo de Visiedo, donde ha nevado esta madrugada.

La previsión de bajas temperaturas para todo el día de hoy hace pensar que la situación en las carreteras se pueda mantener, por lo que desde la DPT se pide extremar las precauciones y antes de viajar consultar la web de la DGT donde está centralizada toda la información del estado de las carreteras.

El propio Gobierno de Aragón lanzaba a última hora de este viernes un aviso en el que recordaba que el riesgo de aludes seguía siendo "muy delicado", con un manto inestable.

Por ello, recomiendan no salir de pistas, ya que el riesgo era muy elevado, pese a tener formación o material de seguridad.