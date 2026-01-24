Azcón promete la matrícula gratuita para alumnos de 1º en Unizar: "Queremos promover la igualdad de oportunidades"

Jorge Azcón, junto a un grupo de jóvenes en un acto de campaña PP de Aragón

Segundo día de campaña y segunda promesa del candidato popular Jorge Azcón. Si ayer abría sus actos anunciado “no menos de mil viviendas” cada año, este sábado se ha centrado aún más en los jóvenes, y, en concreto, en que puedan cursar sus estudios sin estar tan pendiente de las dificultades económicas que pueda conllevar entrar en un grado universitario.

Ante ello, Azcón ha prometido que, en caso de ser reelegido, promoverá la matrícula gratuita para todos los jóvenes que entren en la Universidad de Zaragoza tras aprobar la PAU, así como los que, en años posteriores, cumplan con una serie de requisitos académicos.

Desde el PP calculan que esta medida afectaría a en torno a 5.600 alumnos que realizan la PAU cada año y que se matriculan en Primero y otros 7.000 que cumplan con esos requisitos en los cursos posteriores.

“Queremos que los impedimentos económicos no sean una razón para dejar la Universidad. El objetivo es que el primer año la matrícula sea gratuita y que los siguientes continúen siendo si acredita que ha cumplido con los méritos, excelencia, trabajo y sacrificio que significa estar en la Universidad”, ha expuesto Azcón.

Con ello, el PP pretende que la Universidad de Zaragoza siga siendo “esencial” en sus políticas y en la construcción del Aragón “del futuro” que quiere construir.

En este sentido, Azcón, en un acto de campaña frente al campus San Francisco y rodeado de jóvenes de Nuevas Generaciones, ha sacado pecho de las plazas universitarias creadas durante sus dos años y medio de Gobierno, en ramas como la Ingeniería Informática, Física, Matemáticas o Ingeniería Biomédica.

Ha hecho también énfasis en la expansión del Grado de Medicina, con 20 nuevas plazas en Zaragoza hasta las 220, el grado completo en Huesca (45 plazas) y la implantación en Teruel (otras 45) y en la Universidad San Jorge, con 100 vacantes.

“El año que viene empezarán Medicina 410 alumnos, un salto histórico del que nos tenemos que sentir orgullosos. Queremos un Aragón que cuide más a las personas y, si hay algo que necesitamos especialmente es sanitarios”, ha resaltado en el día, precisamente, de los exámenes MIR.