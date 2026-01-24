Ayuso acusa a Sánchez de crear "una España de bandos": "Tenemos a los inútiles más grandes al frente"

Una lluvia de aplausos ha recibido Isabel Díaz Ayuso este sábado en Zaragoza. Un encuentro con jóvenes en la discoteca Kenbo ha reunido a más de 200 personas con una cálida bienvenida a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso, en su primer acto de este fin de semana en Zaragoza como muestra de apoyo a la candidatura de Jorge Azcón para las próximas elecciones autonómicas de Aragón, ha lanzado un mensaje de unidad frente a la "división ideológica" que ha traído Pedro Sánchez durante ocho años a España.

"Desde Madrid, que somos región capital de este reino, queremos recordaros que es mucho lo que tenemos que hacer y pelear, porque tenemos horas, días, semanas, un tiempo básico para que España no entre en un proceso de muy difícil retorno", ha comenzado su intervención la presidenta de Madrid.

Un discurso que ya desde el primer momento ha tenido referencias directas al gobierno socialista que lidera España, al que ha acusado de "dejar destrozada" una nación "aquellos que la odian, que viven de ella".

Unas palabras que han ido a decir que están creando un "caldo de populismo": "Han llevado a España a una España de bandos, que no es verdad y que nunca quiso serlo, para intentar sacar adelante un proyecto político", ha denunciado. Lo que, a su vez, ha tildado de "miserable".

Asimismo, ha comparado la situación actual bajo el mandato de Pedro Sánchez con la que viven en países latinoamericanos como Venezuela y Colombia o países del este de Europa.

"Siempre nos dicen lo mismo, háganos caso, venimos del futuro, porque saben exactamente que todo lo que nos está pasando en España les pasó a ellos cuando eran países y naciones de las más ricas de la tierra", ha transmitido.

No ha sido con lo único que ha llevado al paralelismo Ayuso, ya que ha señalado que el gobierno socialista "está buscando un ambiente que nuestros abuelos vivieron" donde se enfrenta "la izquierda y la derecha" para "que todas las golfadas que haga su gente siempre tengan una explicación".

En este sentido, la presidenta de Madrid ha querido señalar que desde la Moncloa buscan dividir a la sociedad: "Necesitan tener al pueblo abonado entre las subvenciones, la culpa del otro, el rico, del pobre, el propietario con el inquilino, el hombre con la mujer y lo más duro de todo, entre izquierdas y derechas".