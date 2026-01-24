Alegría propone rebajar la edad de las primeras mamografías a los 45 años: "Mejoraremos el sistema de cribados"

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha anunciado este sábado las medidas que llevará a cabo en materia de prevención, protección e igualdad para las mujeres.

La ministra se ha comprometido a adelantar las mamografías a las mujeres de 45 años en lugar de los 50 como ahora, y ampliarla dos años más hasta los 72, lo que, dice, ayudaría a mejorar el sistema de cribados y la detección de los cánceres.

Así lo ha transmitido este sábado en un acto de campaña en Utebo, donde se ha reunido con distintos colectivos de mujeres para hablar de “los problemas que les afectan directamente a ellas”.

Alegría también ha anunciado también que, si gobierna a partir del 8 de febrero, pondrá en marcha unidades específicas para la atención de la salud integral de la mujer, con especial atención tanto a la menopausia como a la salud sexual y reproductiva.

Como tercera medida, la candidata socialista ha prometido que ampliará la edad para que las mujeres puedan ser asistidas en las unidades de reproducción asistida que en la actualidad existen en la sanidad pública.

“Cada vez hay más mujeres que quieren ser madres, que tienen dificultades para ser madres y además a partir de esos 40 años en la sanidad pública en esas unidades de reproducción asistida ya no te atienden y por tanto mi compromiso es reforzar los recursos de las unidades de reproducción asistida para que también a partir de los 40 años las mujeres puedan recibir, puedan ser atendidas y podamos también poner esos recursos para que puedan ser madres”, ha explicado.

Alegría se ha referido a las necesidades que le han trasladado las mujeres, especialmente “focalizadas en la falta de servicios que sufren en el día a día desde el punto de vista de la sanidad, de la educación o desde la dependencia y a las listas de espera que sufren muchas mujeres a la hora de ser valorados sus familiares”.



Ante ello, ha asegurado que, si es elegida presidenta de Aragón, seguirá trabajando “en esa consolidación de los derechos y de servicios públicos para todos los aragoneses y todas las aragonesas”.