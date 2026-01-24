Abascal denuncia en Calatayud que España "está secuestrada por una mafia corrupta": "El PP es su bombona de oxígeno"

La plaza de España de Calatayud ha reunido este sábado a más de 2.000 personas en un acto de campaña de Vox con motivo de las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

Durante su intervención, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha subrayado que “España tiene urgencias y Aragón tiene urgencias” mientras el país “está secuestrado por una mafia corrupta, traidora y enemiga de los intereses de España”.

En este contexto, ha recordado a “las 45 víctimas (del accidente ferroviario) de la corrupción y de la mafia” y ha denunciado el deterioro de las infraestructuras.

En este sentido, el presidente de Vox ha cargado contra la actitud de los responsables políticos y ha afirmado que “el dinero que debía ir a hospitales, a la educación y al mantenimiento de la vía férrea se ha gastado en mordidas y en fulanas”.

Además, ha señalado que “todos aquellos que debían haber velado para que los españoles viajasen tranquilos han sido responsables de su degradación y, por lo tanto, de la muerte de 45 españoles”. Y ha insistido en que su formación no guardará silencio, porque “estamos aquí para exigir responsabilidades y para señalar a los culpables”.

A renglón seguido, el líder de Vox se ha preguntado “cómo es posible que llevemos seis años soportando esta mafia” y ha responsabilizado de ello al bipartidismo. En concreto, ha acusado al Partido Popular de actuar como “bombona de oxígeno” del Gobierno de Pedro Sánchez mediante pactos en Bruselas, acuerdos institucionales y una colaboración que, según ha denunciado, se mantiene “desde hace 40 años”.

Asimismo, ha denunciado “la estafa de los carteles del señor Azcón” y ha asegurado que “Aragón no es imparable, Aragón lo ha parado el señor Azcón al negarse a un acuerdo presupuestario con Vox”. Abascal ha recordado que ese acuerdo incluía medidas para “ayudar a agricultores y ganaderos, acabar con las políticas verdes que arruinan el campo y la industria y garantizar la seguridad en las calles frente a la inmigración ilegal”.

Por último, Santiago Abascal ha defendido que las propuestas de su partido no responden a una ideología, sino a “sentido común, patriotismo e interés por lo nuestro”, y ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para “devolver el futuro y la esperanza a la juventud española”.

Por su parte, Alejandro Nolasco ha puesto el foco en la inmigración ilegal para afirmar que “trae inseguridad”. “Hay patrullas ciudadanas que tienen que salir en grupo para defender sus bienes y sus propiedades y evitar ocupaciones”, ha incidido.

En este sentido, ha señalado que se trata de personas que “vienen de culturas muy distintas” y que, en algunos casos, “no respetan los derechos de las mujeres, que son las que a veces tienen miedo de caminar solas por la calle”.