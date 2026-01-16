Juan Bravo (PP): "Sánchez no ha hecho un sistema de financiación, ha hecho una respuesta a sus problemas"

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974), asegura que el Gobierno de Sánchez" está acabado y que los ocho años del PSOE han sido "un no parar de subir impuestos".

Dice que en el Partido Socialista "cada uno va ya a lo suyo", de ahí que se haya lanzado la nueva financiación para que Montero pueda 'venderla' en las elecciones andaluzas sin importar que pueda perjudicar a Pilar Alegría el 8 de febrero.

También rechaza el impuesto solidario a los centros de datos que proponen los socialistas e insiste en construir viviendas y no topar los precios para salir de la crisis actual.

La primera pregunta es obligada: financiación autonómica. Acostumbra a decir que Sánchez utiliza el dinero de todos para seguir en el poder. ¿Es este el mejor ejemplo?

Es el ejemplo más evidente, ni siquiera las comunidades autónomas socialistas apoyan este sistema de financiación.

Han negociado con ERC, un partido independentista que no cree en España, el dinero de todos los españoles. Y los únicos que se benefician son Sánchez, que sigue de presidente del Gobierno, e Illa, que es presidente de Cataluña.

Él es el único que apoya el sistema de financiación. Del resto, ninguno.

Hablar de más de 200.000 millones, hacerlo con una presentación de PowerPoint de 20 folios y decir que la ley orgánica no está desarrollada dice muy poco de la ministra.

Además, se está diciendo que no se podrán bajar impuestos e incluso que los van a subir. Veo difícil que una comunidad autónoma que estaba haciendo un esfuerzo de ahorro del gasto público y el gasto político superfluo para intentar poner los máximos recursos para que la gente no tenga que soportar esta asfixia fiscal que ha construido Sánchez y Montero vaya a admitirlo.

Yo si hago las cosas mal, hago déficit, pero si subo impuestos tengo más financiación.

Ahora, si tú haces las cosas bien, controlas el gasto, haces equilibrio presupuestario y bajas los impuestos, no tienes financiación.

¿Están condenadas entonces el resto de comunidades a verse discriminadas con Cataluña mientras Sánchez dependa de los independentistas?

En Aragón tenéis la ventaja de tener un presidente como Jorge Azcón y un consejero como Roberto Bermúdez de Castro que entienden muy bien y lo tienen todo muy bien estudiado.

Y además, lo hacen defendiendo la solidaridad. Yo recuerdo escuchar al presidente Azcón decir ‘oiga, a mí me gustaría aportar cuanto más mejor para que al resto les vaya mejor’. Eso no lo oímos a Esquerra Republicana.

El Gobierno lleva siete años y medio y no ha sido capaz de presentar nada. Y ahora lo presenta porque tienen problemas Sánchez e Illa y porque María Jesús Montero se va a Andalucía.

No ha hecho un sistema de financiación, ha hecho una respuesta a sus problemas.

Con este Gobierno no hay nada que hacer. El presidente Feijóo le ofreció seis pactos, uno de ellos centrado en el ámbito territorial y la financiación autonómica, y Sánchez dijo ‘no’.

Después, en septiembre del 2024, todos los presidentes del PP presentaron un documento con las bases de lo que hoy es un sistema de financiación y jamás nadie contestó. A nosotros nunca nos ha llamado nadie.

El compromiso del presidente Feijóo sigue ahí. Cuando llegue a La Moncloa hará un nuevo sistema de financiación en un año y habrá más recursos para todas las comunidades autónomas.

"¿Es lógico presentar un sistema de financiación sin tratar con las comunidades autónomas previamente? ¿Que las comunidades se enteren a través de una rueda de prensa?"

Acusan al PSOE de utilizar la financiación para usarla como arma en las elecciones andaluzas. Pero en Aragón, la próxima comunidad en enfrentarse a las urnas, a Pilar Alegría se lo han puesto difícil...

Es que en el Gobierno de Sánchez cada uno está ya a lo suyo. Todo el mundo sabe que esto se ha acabado. Podrá durar 18 meses, pero el Gobierno está acabado.

No aprueba leyes. Montero dice que la financiación autonómica es el instrumento más importante de un país. Pero si no es capaz de aprobar presupuestos, algo que hay que hacer cada año, ¿cómo va a hacer el documento?

Ha intentado hacer algo para poder vender algo, pero ni siquiera se lo compran porque a Andalucía tampoco la deja bien.

Es un caos de Gobierno. Todas las cosas que proponen lo son y por eso estamos en esta situación.

¿Es lógico hablar del sistema de financiación de las comunidades autónomas y no hablar de los ayuntamientos? Es todo tan ilógico que lo que demuestra es que es un movimiento político.

Es lo que han hecho toda la legislatura. Este gobierno no gestiona. Por eso los trenes se paran, por eso se apaga el país, por eso vas a una administración y te dicen que si no tienes cita previa no puedes entrar...

Es que tenemos que devolver 60.000 millones de los Next Generation porque no somos capaces de ejecutar. Ese es el resumen de lo que está pasando.

Comunidades como Aragón han pedido incluir la dispersión, la orografía y la despoblación como criterios de la nueva financiación. ¿Lo comparte el PP? ¿Formará parte de su modelo?

Cuando se hace un sistema de financiación, primero tiene que ser multilateral. Es decir, actuar con transparencia para que todo el mundo sepa de lo que se está hablando.

Esto sin perjuicio de que posiblemente tú en Aragón tienes unas necesidades que no tienen que ser exactamente las mismas que las de Galicia o Andalucía. Pero en su conjunto sí. Es decir, responder a las necesidades de sanidad, educación o políticas sociales como la dependencia.

En ese camino cada uno tiene sus variables y esas variables tienen que tener reflejo en el sistema de financiación. Nosotros lo decimos abiertamente.

Cuando gobernaba ERC hablaba de la necesidad de tener en cuenta el poder adquisitivo. No es lo mismo prestar un servicio, los sueldos o el coste de la vida en Zaragoza que en Teruel. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta sin importar quien lo diga.

Se puede dar una respuesta justa para que Jorge Azcón pueda venir y decir a los aragoneses: hemos construido un sistema en el que es verdad que no nos han dado el 100% de lo que queríamos, pero sí el 85% o el 90%, y que Valencia pueda decir lo mismo. Y que en su conjunto, todos digan ‘este es un buen proyecto de país para seguir avanzando’.

Este domingo hay reunión de barones en Zaragoza, ¿qué van a plantear?

Se va a reclamar un documento de financiación autonómica que recoja de verdad la multilateralidad, no la compra de votos con dinero de todos los españoles. Queremos que contemple todas esas variables escuchando y atendiendo.

Y si yo ofrezco un nuevo sistema de financiación que puede tardar un tiempo hasta que se apruebe, parece justo que haya un fondo transitorio, una bolsa para que las primeras necesidades puedan ser atendidas.

"Sánchez ha cambiado todas las reglas de juego. Hasta ahora no estaban escritas, pero es que no hacía falta que lo estuvieran"

En Aragón se ha cumplido a rajatabla aquello de 'con dos años sin presupuesto, elecciones'. ¿Debería convertirse en un mantra para todos?

Es que eso en España era así. Felipe González no consiguió apoyo para los presupuestos en 1996 y convocó elecciones.

Sánchez ha cambiado todas las reglas de juego. Hasta ahora no estaban escritas, pero es que no hacía falta que lo estuvieran porque se respetaban.

Había una regla no escrita que decía que el que ganaba gobernaba. Ocurrió con Felipe González y Aznar. González podía haberlo intentado y entendió que no porque vio que ya no tenía el respaldo de los españoles y que ya no era su momento.

Esto nos va a obligar, como dice el presidente Feijóo, a poner en marcha ese proyecto de regeneración institucional; a dejar unas reglas más claras para evitar otro caso como el de Sánchez.

En los ayuntamientos, eso se arregló, de tal manera que si el ayuntamiento no tiene presupuesto, el alcalde se somete una cuestión de confianza y si la supera, el presupuesto se considera aprobado.

Pero no podemos dejar un país sin presupuesto, y más ahora. El año que viene, cuando se acaben los Next Generation, la gestión de las inversiones va a colapsar.

A finales de diciembre publicábamos en El Español que Sánchez alcanzaba este 1 de enero las 100 subidas de impuestos y cotizaciones desde que es presidente del Gobierno...

Ya está por encima de las 100, y 100 subidas en 8 años es un no parar de subir impuestos. Si analizamos el año 2025 con los datos que tenemos hasta noviembre, porque todavía no tenemos el de diciembre, los españoles habrán pagado más de 180.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones de lo que pagaron el año 2018. Eso es un 56% más.

Ni el IPC ha subido un 56%, ni el empleo ha subido un 56%, ni la inflación ha subido un 56%. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el conjunto de españoles hemos pagado de nuestros bolsillos muchos más impuestos. Aproximadamente, algo más de 3.600 euros más por persona.

Una familia de cuatro miembros ha pagado más de 14.000 euros en impuestos por estar Sánchez. ¿Y tú has visto algún gesto de ahorro de ese gasto político superfluo?

Se gasta el dinero en tener un Gobierno más amplio, en viajar en Falcon como si no hubiese mañana, en intervenir empresas como Telefónica… Se gasta el dinero porque pone al frente a personas que a lo mejor no son las más competentes y las empresas públicas no paran de perder dinero.

Rescatan empresas porque son amigos suyos sabiendo lo que hay detrás, les falta dinero y tienen que seguir subiendo los impuestos.

¿Y cuál es la receta del PP? ¿Qué impuestos pueden tocarse para seguir recaudando y evitar esa sobrecarga?

En la parte de los ingresos hay que impulsar una reforma fiscal de todo el sistema para hacer lo que algunos llaman fiscalidad inteligente.

Es decir, para buscar qué queremos conseguir en la era de la inteligencia artificial, la nueva tecnología y la industria, en la que evidentemente hay muchas oportunidades.

Si hablamos del Impuesto de Sociedades tendremos que potenciar la innovación y la libertad de aportación para facilitar que haya inversión, facilitar la reinversión de beneficios...

Si hablamos de la renta, tenemos que establecer menos impuestos para aquellas familias que tengan hijos para fomentar la natalidad, tendremos que ayudar a los autónomos…

En la parte del gasto es evidente que no tiene sentido perder en empresas públicas 1.300 millones como en Correos. Tú no eres rico, tienes miles de millones de déficit y hay que buscar el no gastar.

Ocurre lo mismo con las subvenciones. Según la Airef, hay casi 25.000 millones que no sirven para el fin encomendado.

Cuando tú te gastas un euro del dinero de los españoles tienes que tener muy claro y muy analizado que ese euro produce algo. Y si no, no se gasta.

¿Se están convirtiendo las ciudades en el escudo contra esas subidas nacionales?

Ayuntamientos como el de Zaragoza bajan los impuestos. De hecho, tiene el IBI más bajo de toda España.

El único contrapeso que hay a las enormes subidas del gobierno es lo que hacen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero ¿y si el Estado fuera también de la mano?

Cuando tú le dices a alguien que le das libertad de amortización o que le haces una reinversión de beneficios que no lleve tributación, es verdad que inicialmente puedes dejar de cobrar el 25% del Impuesto de Sociedades, pero cuando esa reinversión se produce, hay un IVA, unas cotizaciones sociales y unos rendimientos a los trabajadores.

Lo que haces es diferir, pero sin embargo, tú estás consiguiendo activar la economía. Y yo que he sido el consejero de Hacienda de Andalucía en el primer Gobierno Juanma Moreno, puedo decir que la gente que tenga alguna duda lo tiene muy fácil. Que analice lo que se está haciendo en Andalucía y cómo está funcionando.

Aragón está atrayendo inversiones milmillonarias, la mayoría por centros de datos. Hace escasas semanas, Pilar Alegría anunció un impuesto solidario a los centros de datos si llega al Pignatelli. ¿Hay que gravar este tipo de inversiones?

España tiene una enorme oportunidad con la inteligencia artificial. Y ahora mismo, España tiene una dependencia del enorme trabajo que se está haciendo desde Aragón por estos centros de datos.

Si tenemos los cables que transmiten los datos, si las renovables nos permiten ofrecer la energía más barata -también con las nucleares, siempre y cuando este Gobierno no se las cargue- y si somos capaces de hacer un ecosistema en torno a la inteligencia artificial, estaremos ante una oportunidad única.

¿Cómo que se quiere encargar eso? Y todo lo solucionan poniendo impuestos. No.

"Nuestro mensaje a esos jóvenes que ahora mismo tienen que esperar a los 41 años para comprarse una vivienda es ‘no os preocupéis, cuando llegue Feijóo, vais a recuperar la ilusión de poder comprar una casa"

El propio Alberto Núñez Feijóo ponía a Zaragoza como ejemplo de políticas en materia de vivienda. ¿Hay solución posible a la crisis actual? ¿Va a haber una generación perdida?

Este gobierno nos tiene en un caos absoluto. El Banco de España dice que hacen falta 700.000 viviendas. Cada año harían falta 250.000 y se construyen unas 100.000. Es decir, cada vez se presiona más. No solo no reducimos sino que aumentamos.

Y su respuesta es intervenir los precios. Ya hemos visto el desastre. Incluso en La Coruña se ha demostrado que ha perjudicado a la vivienda de alquiler. La otra solución es la creación de una sociedad pública cuando ya existía y la otra es un teléfono en el que la gente puede llamar, no sé si ya para contar las penas de la vivienda.

Con eso no solucionamos el problema a la gente joven y no tan joven. Porque en España se compra la primera vivienda con 41,4 años.

¿Qué hay que hacer? Gestión. Bajo tres bloques. El primero. El problema no es una ley ni intervencionismo, es construir viviendas.

En segundo lugar: tenemos que dar seguridad jurídica. Una ley antiokupación y una ley del suelo que dé certeza al Ayuntamiento, al que se acerque al Ayuntamiento, a la comunidad autónoma y al Estado.

Y en tercer lugar, dos vías. La simplificación y reducción de trabas para agilizar todos los trámites y por otro lado, la rebaja fiscal, ya sea del IVA o del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Y el ejemplo de Zaragoza es ese. Yo presento una solicitud para empezar a construir y hasta cota cero me dejan avanzar simplemente con la declaración responsable. Hay que fiarnos. Hay que trabajar conjuntamente.

Cuando te pones a gestionar, las cosas se solucionan. Nuestro mensaje a esos jóvenes que ahora mismo tienen que esperar a los 41 años para comprarse una vivienda es ‘no os preocupéis, cuando llegue Feijóo, vais a recuperar la ilusión de poder comprar una casa’.

Aragón es una de las comunidades que ha decidido no declarar zonas tensionadas. ¿Acierta el PP? ¿Hay forma de contener los alquileres?

Lo que tenemos que hacer es generar más oferta, construir vivienda. En segundo lugar, hemos visto cómo se han retirado más de 120.000 viviendas del mercado de alquiler. ¿Por qué? Por la inseguridad jurídica, por la okupación.

En tercer lugar, lo que nosotros propusimos y ahora nos copia el Gobierno. Bienvenidos. Me refiero a incentivos fiscales, por un lado, para el que pone su vivienda a disposición, para incentivar que salgan al mercado. Y por otro, ayudar también a aquellos que tienen que alquilar. En lugar de imponer, de obligar a intervenir precios, ayudemos a la gente.

Con todo esto, ¿qué España cree que dejará Sánchez en 2027?

Bueno, ojalá sea antes, pero si fuera agotando la legislatura, nosotros lo que hemos dicho es que, para empezar,haremos una auditoría de cómo están las cuentas públicas para que los españoles lo sepan.

A partir de ahí, hay que reducir y simplificar trámites; hay que hacer un país más fácil, más cercano al ciudadano.

Hay que bajar impuestos, hacer una reforma fiscal y si la principal preocupación de los españoles es la vivienda, tenemos que centrarnos en hacer viviendas.

También tenemos que seguir hablando de industrias, de las oportunidades que hay, de la inteligencia artificial, de nuestro comercio, de nuestra pyme y nuestro autónomo.

Una vez recorrida toda España haremos un resumen y les diremos a todos ellos: este es el documento definitivo que Feijóo le ofrece a las pymes y los autónomos para que sepan que el día 1 que sea presidente, todo eso se pondrá en marcha.