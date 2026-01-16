Alegría asegura que aplicará la ley de vivienda en Aragón si gana las elecciones y declarará zonas tensionadas

Pilar Alegría ha asegurado este viernes que aplicará la ley de vivienda si gana las elecciones en Aragón. La candidata socialista ha prometido que declarará zonas tensionadas para rebajar el precio del alquiler.

Según ha dicho, hasta 7 de cada 10 aragoneses viven en zonas con este tipo de problemas, de ahí la necesidad de aplicar la fórmula ya puesta en marcha en ciudades como Barcelona o A Coruña.

La secretaria general del PSOE aragonés ha defendido la política de vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y lo ha hecho junto a un solar sobre el que se levantarán 64 viviendas de alquiler público y asequible.

En este sentido, ha apostado por un alquiler nunca superior al 30% de la renta de las familias. También por bonificaciones a los pequeños propietarios que en estos momentos tienen alquiladas sus viviendas.

Alegría ha reivindicado un modelo en el que la vivienda no sea un negocio. En él hay dos claves: blindar el parque público de vivienda y rehabilitar edificios antiguos.

Que muchos carezcan todavía de ascensor e incluso de climatización hace que haya que invertir de una manera “muy considerable”. “Si no lo hacemos de manera urgente directamente se convertirán en infraviviendas”, alertaba.

La exportavoz ha reivindicado los 300 millones de euros de fondos europeos que han llegado a Aragón a través del Gobierno central y ha defendido las 20.000 viviendas públicas construidas por el PSOE… de Marcelino Iglesias.

