Zaragoza se vuelca con Venezuela tras la detención de Maduro: "Nuestros hijos podrán conocer su majestuosidad"

Zaragoza se ha volcado este domingo con el pueblo de Venezuela un día después de la detención de Maduro por parte de Estados Unidos. Unos centenares de venezolanos se han echado a la calle para celebrar la caída del régimen bolivariano, pidiendo unidad a todo el pueblo para completar la transición hacia un país democrático.

Wilson García, presidente de la Asociación Civil Ibero Venezolana en Aragón, resumía el sentimiento vivido estos días con apenas siete palabras: “Se escribe Venezuela, pero se pronuncia libertad”.

“Venezuela está en boca de todo el mundo por la caída del criminal, que se había convertido en una pesadilla para nuestra nación y una amenaza para todo el mundo. Tengamos hoy todos la satisfacción de que la cabeza de esa organización criminal está entre rejas”, ha apuntado.

José Miguel Carrasco, venezolano residente en la capital aragonesa, ha pedido a sus compatriotas que sean “cuidadosos” y tengan “prudencia” con lo que viene ahora, un largo camino de transición.

Concentración de venezolanos en Zaragoza

“Cada uno habéis puesto un granito de arena para dar este gran paso. Hemos hecho una gran familia en la lucha y en pro de la libertad. Nuestros hijos pequeños, que no conocen Venezuela, ahora podrán conocer la majestuosidad de este país”, ha expuesto Carrasco.

Estos venezolanos han recibido el apoyo de numerosos dirigentes de la derecha política zaragozana. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha mostrado su emoción al “ver esta dignidad y valentía”.

“Veo a un pueblo que tuvo que marcharse y no se ha rendido. Aquí estáis vosotros, pero vuestros padres, hijos, abuelos y amigos siguen ahí, silenciados por el miedo, el hambre y la represión. Zaragoza os entiende, abraza y está con vosotros”, ha señalado la edil popular.

El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha resaltado la “lección” que han dado los venezolanos al resto del mundo. “Con lucha y trabajo constante, merece la pena creer en las buenas causas. Ha comenzado el día de vuestra libertad”, ha afirmado.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha apoyado también al pueblo venezolano en una fría tarde en la ciudad. “Hoy no hace frío. Nuestros corazones emiten radiaciones de calor y esperanza por una Venezuela libre. Sigamos con prudencia y firmeza, defendiendo este paso que nos llevará a una Venezuela libre”, ha insistido.

Vox también ha estado representada con su líder en Zaragoza, Santiago Morón, confiado en que ya se ve “la luz al final del túnel”. “Este señor ha usurpado el poder y estaba ilegítimamente en el Gobierno de Venezuela. La soberanía reside en el pueblo. Maduro es un delincuente y será condenado”, ha añadido.