Azcón ficha a la abogada del Estado Lorena Tabanera para reforzar las listas del PP en Aragón

El líder del PP-Aragón ya tiene su primer fichaje para reforzar las listas electorales en la Comunidad de cara a la cita con las urnas del 8 de febrero. Se trata de Lorena Tabanera, abogada del Estado, que se unirá a la candidatura popular por Zaragoza.

Tabanera forma parte del Ministerio de Justicia desde hace más de 16 años y, en la actualidad, es abogada del Estado adjunta en Aragón. Además, también es coordinadora territorial del Departamento de Penal.

Tabanera es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y obtuvo el posgrado de Derecho Aragonés. En 2009 logró entrar al cuerpo de abogados del Estado. Durante su trayectoria ha pasado por Huesca, Teruel y Zaragoza, además de otros puestos en la admininistración pública.

Azcón ya intentó ficharla cuando era alcalde de Zaragoza para que formara parte del Tribunal de Contratos del Ayuntamiento, pero entonces no fue posible su incorporación por motivos de incompatibilidad. Ahora, años después, sí logra que se incorpore a las listas del Partido Popular para las próximas elecciones autonómicas.

“Los abogados del Estado son cuerpos profesionales de los más altos cargos jurídicos que tiene la administración, con una experiencia espectacular en derecho tributario o en el Tribunal Contencioso Económico Administrativo de la Comunidad Autónoma. Es una mujer que se ha ganado a pulso el lugar que ocupa”, ha subrayado Azcón.

Con ella, Azcón pretende que dé un paso más y se incorpore a las listas del PP para las Cortes de Aragón en un momento “de ilusión” en el que “el talento de las mujeres es especialmente bien recibido”.

Los partidos tienen hasta el 5 de enero para presentar sus listas y, según ha avanzado el líder del PP, no será el único fichaje que se espera.

Eso sí, no habrá incorporaciones desde las filas del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza. “El equipo de la alcaldesa está asentado y tiene un importantísimo trabajo que hacer durante los dos próximos años. El equipo que está en el Ayuntamiento de Zaragoza está haciendo un gran trabajo y tiene que continuar con el trabajo que está haciendo”, ha apuntado Azcón.

Una de las ausencias será el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, que este lunes anunció que no repetiría como cabeza de lista por Teruel para dedicarse plenamente a la institución provincial.