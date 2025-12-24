Lío en las listas del PSOE en Aragón: cinco diputados renuncian al quedar fuera de los puestos de salida

Leticia Soria (a la izquierda) en una de las últimas comisiones de la legislatura. Cortes de Aragón

Las listas del PSOE son siempre foco de polémica y las del 8-F no iban a ser menos. Hasta cinco diputados han renunciado a formar parte del equipo de Pilar Alegría al no ofrecerles puestos de salida.

Se trata de la hasta ahora portavoz adjunta del grupo en las Cortes de Aragón, Leticia Soria, de Pilimar Zamora, del alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, de Ángel Peralta y de Silvia Gimeno.

Las listas de Zaragoza, Huesca y Teruel fueron aprobadas este martes sin ningún voto en contra y con nombres propios como los de Teresa Ladrero, Jesús Morales o Fernando Sabés.

Alegría había reservado para Leticia Soria el puesto número 11. Las encuestas, sin embargo, dan a los socialistas un máximo de diez escaños por Zaragoza, por lo que, probablemente, habría quedado fuera.

Lo mismo ocurría con Sergio Ortiz. Las dos veces que ha sido diputado concurrió como número 9, mientras que este 8 de febrero habría sido el 14, cinco puestos por debajo que lo dejaban sin opciones reales de repetir en el Parlamento.

Destacados miembros del partido entienden estas posiciones como un nuevo castigo a los afines a Lambán; una forma de premiar al núcleo duro de la ministra y de dejar en segundo plano a quienes no comulgan con el PSOE de Pedro Sánchez.

Los afectados llevaban ya días oliéndose que algo así podía pasar y mentalizándose de que Alegría iba a querer construir su propio equipo, aunque el hecho de que no se vaya a contar con nombres como Leticia Soria ha sorprendido a no pocos socialistas.

A sus casos hay que sumar otros como el de Iván Carpi, 'azote' de Jorge Azcón en materia de Sanidad.

Pese a su labor durante los últimos meses ha terminado yendo de número 7 por Huesca. "Y no creo que saquemos 7 por Huesca", decía este martes uno de los cargos del partido.

Choques como este demuestran que en Aragón sigue habiendo dos Partidos Socialistas y contrastan con los mensajes de unidad que viene lanzando la secretaria general, una situación que podría terminar estallando de conseguir un mal resultado en las urnas.

Encuestas como la de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN dan a Pilar Alegría de 17-18 diputados. Esto supondría igualar o empeorar el peor resultado del partido en Aragón: los 18 escaños de Javier Lambán en 2015.

En aquel entonces, el músculo de la izquierda -con Podemos con 14 diputados- hizo que el barón socialista pudiera hacerse con el Pignatelli.

Desde el PSOE toman nota del mal resultado de este pasado fin de semana en Extremadura, pero no tiran la toalla.

Ayer, la ya exministra hizo un nuevo llamamiento a la movilización. Aseguró que los votantes progresistas no han ido a ningún sitio sino que, sencillamente, se quedaron en sus casas, lo que les da esperanza para remontar el próximo 8 de febrero y cortar el 'efecto dominó' de Alberto Núñez Feijóo.

Las listas

Alegría ha elegido como número 2 por Zaragoza al que fuera su rival en la sucesión de Javier Lambán, Darío Villagrasa, mientras que la vicepresidenta de la Diputación Provincial y alcaldesa de Ejea de los Caballeros ocupará el tercer puesto de la lista.

El alcalde de Quinto y portavoz de la Ejecutiva, Jesús Morales, otro de los nombres que aparecía en todas las quinielas, será cuarto y Carmen Dueso, siguiendo la lista cremallera, quinta.

¿Y quiénes completarán los diez puestos con más opciones? El secretario general en la Delegación del Gobierno y miembro de la Ejecutiva Jorge Pastor será el sexto, y Beatriz Sánchez, hija del presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, la séptima.

La candidatura continuará con Óscar Galeano, mientras que Mónica Iglesias aparece en noveno lugar y José Ángel Calvo, en décimo.

En Huesca, Fernando Sabés, Lorena Canales, Marcelino Iglesias, María del Mar Rodrigo y Carlos Dueso integran los cinco primeros puestos y en Teruel, serán para el secretario provincial, Rafael Guía, María Ariño, Pedro Manuel Polo, María del Carmen Soler y Carlos Ros.