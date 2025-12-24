Daniel, cerrajero, sobre la seguridad en las casas en Navidad: "Son fechas sensibles en las que la gente se despista"

Las fiestas navideñas son días de mucho ajetreo entre comidas, cenas y salidas de ocio. Unas fechas que son para disfrutar con la compañía de los seres queridos, pero en las que los amigos de lo ajeno ven el momento perfecto para aprovechar la algarabía y las casas vacías ante los desplazamientos de muchos. Por ello, mantener la seguridad en la vivienda se convierte en un elemento esencial para poder disfrutar de unas navidades sin percances y con tranquilidad.

Experto en ello es Daniel Mateo, cerrajero con 28 años de experiencia y conocido en las redes sociales como 'El cerrajero de TikTok'. Este zaragozano evidencia que estos días "son sensibles" y se produce un poco más de trabajo que en fechas ordinarias. Así, los despistes o la diversión con múltiples citas advierte que hace que la población "deje un poco de lado la seguridad".

Todo ello, se traduce en que las noches del 24 y 31 de "unas cuantas" llamadas: "Se trata de avisos de urgencia de que me he dejado las llaves porque vas con las prisas y al final sales sin llaves. Lógicamente también, cuanta más gente sale de casa, más posibilidades", explica.

Sin embargo, los avisos de este cerrajero no son los únicos. Desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional advierten que estas fechas significan un incremento de robos con violencia en las viviendas.

Según detallan, los métodos que más siguen estas bandas son los del marcaje en el que con un pegamento de silicona marcan un pequeño hilo entre la puerta y el marco. A esto se une la táctica más novedosa con un pequeño plástico en la rendija de la puerta. No es la única, ya que los delincuentes ponen el ojo en la cerradura, ya que muchos eligen poner celulosa dentro de la misma.

De esta forma, los delincuentes marcan todo un bloque de pisos y 24 horas después vuelven a revisarlo para ver dónde pueden entrar al no haber habido movimiento. Estos son listos ya que los métodos que emplean son totalmente silenciosos lo que evita que los vecinos puedan alertar por los ruidos.

Ante ello, la Jefatura Superior de la Policía Nacional va a activar dispositivos especiales de seguridad con el objetivo de prevenir. Pero si en el caso de que se quiera reforzar la seguridad de la vivienda, Daniel Mateo lo tiene claro: "El primer consejo que siempre doy es actualizar las cerraduras", recalca.

Según explica, en Zaragoza la mayoría de las puertas van en base a llaves de borja que son "tremendamente fáciles y rápidas de abrir", lo que se traduce en que en apenas 5 o 10 segundos los ladrones pueden conseguir abrirlas.

Para evitarlo, Mateo recomienda poner una puerta blindada con dos cerraduras "que sirve de efecto disuasorio muy potente".

En el caso de que se quiera ir más allá y blindar de verdad la vivienda ante posibles robos, el cerrajero opta por una puerta acorazada certificada con grado de seguridad que se compone de marcos de acero, sistemas antirretroceso y cerraduras con delatores que en el caso de que la puerta "esté siendo vulnerada, automáticamente saltan unos bloqueos para que no pueda seguir manipulándola".

Si bien estas puertas de gran seguridad oscilan entre los 2.500 a 6.000 euros, Mateo las defiende: "En puertas que hemos instalado han intentado entrar pero ha sido imposible hacerlo".

Aunque no está de más acompañar una buena puerta con un sistema de alarma: "Además de avisarnos al móvil simplemente con que haya un golpe en la puerta nos puede servir para esas viviendas que están deshabitadas o están en alquiler".

Consejos policiales

A todos estos consejos se suman los de la Policía Nacional que ante estas fechas comparten que para proteger las viviendas un paso clave es no dar pistas a los delincuentes de que no estás, por lo que recomiendan dejar las persianas a media altura, vaciar el buzón, como además tener cuidado con lo que se publica en las redes sociales para evitar dar a conocer los días que estás fuera de la vivienda.

La seguridad es cosa de todos,y desde la Jefatura también recalcan la colaboración entre vecinos para mantener un control de la vivienda y, si no, dar parte al 091 ante cualquier sospechoso.

Ya en el interior del inmueble, recomiendan no guardar los efectos de valor y el dinero en un mismo sitio, así como complementar la seguridad de la alarma con sistemas de domótica para poder encender y apagar las luces o electrodomésticos de la casa para mantener cierta apariencia de actividad en la vivienda.