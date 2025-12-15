Vox acusa a Azcón de tener ya "lo que quería" al convocar elecciones: "Es una irresponsabilidad gravísima"

Las primeras reacciones a la convocatoria de elecciones anticipadas el 8 de febrero en Aragón ya se han dado por parte de Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón. El portavoz ha acusado a Jorge Azcón de buscar una excusa a través de los presupuestos presentados el pasado 5 de diciembre para convocar elecciones.

En esta línea, Nolasco ha vuelto a denunciar que el actual presidente de Aragón "no ha presentado presupuestos": "Lo único que hemos visto han sido 30 diapositivas de PowerPoint. Los presupuestos son más de 7.000 folios y hay que registrarlos, tanto el techo de gasto como los presupuestos en las Cortes de Aragón. Cosa que no ha hecho el presidente". Así, ha recordado que mandó un email solicitándolo y no tuvo respuesta.

Ante esto, el portavoz de Vox en las Cortes ha excusado su negativa a los presupuestos en que "en base a 3 o 30 diapositivas no podemos tomar una decisión" al igual que ha acusado a Azcón de que buscaba que Vox "le firmáramos un cheque en blanco.

No es lo único que Nolasco ha reprochado al líder del Ejecutivo aragonés, sino también la rapidez con la que se les ha pedido una respuesta: "El jueves nos citan para el viernes, el jueves, a las 11, y nos dicen, ustedes en 24 horas tienen que decir sí o no, como en las películas de mafia".

Del mismo modo, ha reprochado a Azcón de convocar elecciones "aprovechando que ahora mismo el PSOE está en sus horas más bajas, que está lleno de puteros, de babosos, de corruptos y de pervertidos a ver si así conseguimos aniquilar al Partido Socialista". Asimismo, ha acusado al PP de querer pactar con "las políticas de izquierdas de Aragón Teruel Existe".

Por lo tanto, ha tachado de "una irresponsabilidad gravísima" el pronto llamamiento a las urnas: "Azcón no ha hecho otra cosa que copiar a Sánchez".

De igual manera, Nolasco ha aclarado que desde Vox "no tenemos miedo a las urnas, pero no nos burlamos de ellas": "Van a ser cuatro millones de euros los que se van a gastar en estas elecciones que valen para contratar médicos, que valen para hacer carreteras".

"Acudimos a estas elecciones sabiendo que tenemos la capacidad suficiente, si los ciudadanos nos dan los votos, para cambiar las políticas fanáticas climáticas, para cambiar dentro de lo que podamos y para cortar las subvenciones a las ONGs que se lucran indirectamente con el tráfico de personas", ha declarado Nolasco. Así, ha enfatizado que van a las elecciones "a ganarlas".

"Guerra civil dentro del PP"

El portavoz de Vox ha hecho hincapié en que "Azcón está acusando a Pérez Llorca de prevaricar", porque "dice que es ilegal todo lo que han acordado PP y Vox en la Comunidad Valenciana".

Ha señalado que en la rueda de prensa ofrecida este lunes por el presidente de Aragón en la Sala de Columnas "no ha respondido cuando le han preguntado explícitamente por la situación en la Comunidad Valenciana": "Lo más grave de todo esto es la guerra civil dentro del PP", ha indicado.