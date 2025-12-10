Reunión corta y "en las antípodas" con Podemos: el PP mira ya Alegría y exige explicaciones sobre Salazar

La reunión entre Jorge Azcón y el portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, ha seguido el guion previsto y ha terminado sin ningún tipo de acuerdo.

"El talante ha sido muy bueno, pero nuestras posturas están en las antípodas. Ni nosotros compartimos prácticamente ninguna de sus grandes líneas ni ellos apoyan las nuestras. Hemos terminado muy pronto", reconocía al acabar el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

Corrales le ha reprochado a Azcón que los presupuestos "no se aprueban en el Pignatelli sino en las Cortes". Por ello, le ha instado a que cumpla la ley y los registre. "Todavía está a tiempo", ha dicho el portavoz en su comparecencia posterior.

A la formación morada no le valen las "36 páginas de PowerPoint" que dio a conocer Azcón el pasado viernes. De hecho, ha recordado que el último presupuesto tenía 7.078 páginas. "Es algo serio. De ellos depende la educación o la sanidad, no debe ser utilizado como estrategia de un partido", ha remarcado.

A su juicio, eso es precisamente lo que está haciendo el barón popular. "Está haciendo partidismo y mirando más por sus intereses personales que por el de todos los aragoneses. Si quiere llevarlos está a tiempo y que cada uno tome la decisión que tenga que tomar", ha reiterado en una escueta intervención ante los medios de comunicación.

El Gobierno de Aragón le ha querido agradecer su predisposición y ha contrapuesto su actitud a la de CHA e IU, que no han acudido a la llamada de Jorge Azcón. "Siempre es bueno sentarte en una mesa y compartir puntos de vista", ha defendido Bermúdez de Castro.

Tras la reunión con Podemos, la más breve de la ronda de contactos, el foco está puesto en el PSOE y en Pilar Alegría. La ministra acudirá al encuentro con Azcón junto al portavoz socialista en las Cortes, Fernando Sabés.

"Estamos expectantes de saber de qué habló con Paco Salazar", ha asegurado el titular de Hacienda. Más allá de ahondar en la polémica nacional, el Gobierno aragonés espera muy poco de esta reunión.

El propio Bermúdez de Castro ve muy complicado pactar nada con los socialistas a pesar de su ofrecimiento a apoyar el techo de gasto, ya que, sin ir más lejos, su política fiscal "no tiene nada que ver". Con ello se refiere, por ejemplo, a la anunciada bonificación del Impuesto de Sucesiones para el Grupo 2. "Intento ver la situación real y es muy complejo llegar a ningún tipo de acuerdo", ha apuntado.

Tras el 'cara a cara' entre Azcón y Alegría solo quedará una parada antes de las elecciones: una última reunión que se celebrará previsiblemente este viernes y en la que la Comunidad se jugará su futuro a todo o nada.