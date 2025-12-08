Nolasco asegura ir con "relativo optimismo" a la negociación del presupuesto y pide a Azcón que copie a Pérez Llorca

Este viernes 5 de diciembre, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, sorprendió con la presentación del presupuesto para 2026, que tendrá que contar con el voto del grupo parlamentario Vox para salir adelante. De lo contrario, Aragón se deberá preparar para ir a las urnas.

Al día siguiente, el Ejecutivo autonómico confirmó que Azcón se reuniría con Vox este martes a las 17.00, tras hacerlo antes con PAR y Aragón Existe en la ronda de consultas.

De cara a este encuentro con el presidente, el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que acudirá “con relativo optimismo”. Una sensación derivada de que “este sábado el presidente Azcón coincidió en el Día de la Constitución -6 de diciembre- con el presidente valenciano, Pérez Llorca”.

Nolasco ha deducido que “ahí, ambos dirigentes habrán podido hablar y Azcón habrá comprobado cómo el PP en la Comunidad Valenciana se ha comprometido a no financiar a las ONGs que colaboran con el tráfico de personas”, así como “acometer obras de encauzamiento de barrancos en los tramos urbanos”.

“No nos inventamos nada”, ha sintetizado Nolasco, en referencia a los acuerdos del ejecutivo en la Comunidad Valenciana.

“Si el PP cree que eso es bueno para la Comunidad Valenciana, ¿por qué no lo copiamos también en los presupuestos de Aragón para 2026?”, se ha preguntado.

De esta forma, ha afirmado que la actitud con la que acudirá mañana martes al encuentro será “constructiva”, pensando “en el beneficio y la seguridad de los aragoneses, la bajada de impuestos, priorizar la vivienda para los españoles y la lucha contra la inmigración ilegal”.

Por otro lado, el PSOE aragonés, según ha afirmado este lunes la secretaria general, Pilar Alegría, también acudirá a la reunión del miércoles para negociar con Azcón y evitar que los presupuestos estén dictados "por la ultraderecha".