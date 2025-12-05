Azcón presenta el presupuesto de 2026: unas cuentas de 9.000 millones de euros que ahora deberán ser negociadas con Vox

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, este jueves en su último acto público, el homenaje a Javier Lambán. Fabián Simón Gobierno de Aragón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, presentarán este viernes a las 12.30 el proyecto de presupuestos de 2026.

Será en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli, reservada para los grandes anuncios.

Se espera que las cuentas, que tendrán que ser negociadas con Vox para salir adelante, ronden los 9.000 millones de euros e incluya subidas "históricas" en Departamentos como Sanidad o Educación.

También incluirán reformas y bonificaciones del grupo 2 de Sucesiones y el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR).

De él dependerán políticas como la concertación del Bachillerato, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o el nuevo hospital Royo Villanova, anunciado por el propio Azcón en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad.

El propio Bermúdez de Castro avanzaba este jueves que, ahora sí, la presentación era inminente.

En los últimos días se ha tenido que cambiar el borrador para incluir la subida salarial a los funcionarios. "Para 2026 habíamos previsto el 2,5% y será solo del 2%, pero para este año pensábamos que iba a ser del 2% y ha sido del 3%. Tenemos que recalcular todas las nóminas hasta el 31 de enero de 2026", explicaba.

Las cuentas tendrán que ser ahora negociadas con Vox, que ha mantenido el rechazo a la inmigración ilegal y el Pacto Verde Europeo como líneas rojas.

El consejero avisaba de que no iban a irse a la extrema derecha para aprobar las cuentas. "Tenemos líneas rojas que no vamos a pasar", decía.

Contestaba así a su portavoz, Alejandro Nolasco, que este miércoles se abría a acuerdos con Azcón tras el pacto PP-Vox en Valencia... si se asumían sus postulados.

Para Bermúdez de Castro, Vox se equivoca, ya que "sigue en la dinámica de que el PP es el enemigo". "Intentan sustituirlo. En vez de hacer oposición al Gobierno de Sánchez tratan de desgastar por todos los medios al Partido Popular", censuraba.

Por ello, apostaba por un proyecto de centroderecha moderado e insistía en que las cuentas de 2026 se negociarán desde la centralidad y pensando en gobernar para todos los aragoneses.

Una vez presentado el presupuesto se abrirá la negociación con el resto de grupos del arco parlamentario. Según avanzó el propio dirigente autonómico, la idea es priorizar a aquellos grupos que apoyaron, total o parcialmente, el presupuesto de 2024. Es decir, Vox -que entonces formaba parte del Ejecutivo- Aragón-Teruel Existe y el PAR.

Si no sale adelante, Azcón ha dicho que Aragón irá a elecciones y que, en ese caso, la Comunidad votará en solitario y no junto a otras regiones como Castilla y León o Andalucía, lo que reduciría el calendario prácticamente a los meses de febrero y marzo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.