Aramón inicia la temporada de esquí con todas sus pistas abiertas y una inversión de 40 millones de euros

El presidente de Aragón, Jorge Azcón junto al presidente ejecutivo del Grupo Aramon, Antonio Gericó, en la presentación de la temporada 2025-2026. E.E.

El Grupo Aramón ha presentado esta tarde la nueva temporada de nieve en un evento celebrado en el restaurante Roto de Zaragoza.

El acto, que marca oficialmente el inicio de la campaña, ha contado con la presencia del presidente de Aragón, Jorge Azcón; el secretario general de Ibercaja, José Luis Sierra; y el presidente ejecutivo del Grupo Aramón, Antonio Gericó.

El humorista y presentador Miki Nadal ha ejercido de maestro de ceremonias, aportando un tono distendido y cercano a un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, empresarios y apasionados del esquí.

Antonio Gericó ha destacado la importancia de celebrar esta presentación en Aragón: “Hoy es un día especial para nosotros, porque presentamos la temporada en casa, con nuestra gente”.

El director ejecutivo se ha mostrado optimista ante el arranque de temporada y ha subrayado la excelente situación de las estaciones de montaña.

"Afrontamos el Puente de la Constitución con todas nuestras estaciones abiertas y casi 100 kilómetros esquiables. Las previsiones son fantásticas y esperamos una gran afluencia de visitantes en todos los destinos", ha afirmado.

En el Valle de Tena, Formigal-Panticosa ofrecerá 77 kilómetros esquiables con varios remontes en funcionamiento y una calidad de nieve polvo en gran parte del dominio.

Formigal, que fue la primera estación del grupo en abrir la temporada, ofrecerá durante el puente su amplia oferta deportiva y de ocio, mientras que Panticosa abrirá sus puertas este viernes, 5 de diciembre, ampliando sus servicios y pistas en los próximos días.

En el Valle de Benasque, Cerler pondrá en marcha el sábado 6 de diciembre el sector Ampriu con 6 kilómetros esquiables, además del remonte de Batisielles, que dará acceso a tres pistas y a la zona de debutantes.

"El primer fin de semana en Formigal ya vimos muchas ganas de volver a la nieve y estamos convencidos de que esta será una temporada excelente", añadió Gericó. Además, se prevé que la temporada de nieve se alargue hasta Semana Santa.

Impacto en la economía

Además, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado el valor estratégico del turismo de nieve para la economía aragonesa y el impacto que genera en los valles pirenaicos y en las comarcas turolenses.

"Aramón es un referente nacional en la gestión de estaciones de esquí, un motor económico y de empleo que fortalece el equilibrio territorial y la vida en el medio rural", ha afirmado.

Por su parte, el secretario general de Ibercaja, José Luis Sierra, recordó el papel de la entidad como socio del grupo: "Para mí Aramón es economía, vida y territorio", ha destacado.

Gericó ha aprovechado el encuentro para anunciar algunas de las novedades de la temporada. "Hemos incorporado nuevos sistemas de producción de nieve e invertido más de 40 millones de euros en los dos últimos años, incluyendo una nueva telesilla en Cerler, en el sector Sarrau, que permitirá una mayor fluidez de esquiadores. Además, hemos destinado más de 1,2 millones de euros a proyectos de sostenibilidad", ha explicado.

En este sentido, Antonio ha reafirmado el compromiso del grupo con el territorio: "Todo lo que Aramón gana se queda aquí, reinvirtiéndose en las montañas aragonesas".

Con el puente de diciembre a las puertas y un parte de nieve excepcional, el grupo encara una temporada que promete consolidar a Aragón como destino líder de turismo de invierno en España.