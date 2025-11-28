El PAR vuelve a tomar la palabra en las Cortes de Aragón: "Espero que felicite al servicio jurídico por su gran labor"

El diputado del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, ha podido volver a formular preguntas al presidente Jorge Azcón después de que el Constitucional haya avalado su condición de partido de la oposición, pese a tener directores generales dentro del Gobierno. Lo ha hecho tirando de ironía, pidiendo a la Mesa de las Cortes que “feliciten” al servicio jurídico del Parlamento “por su gran informe” en el que no permitió al PAR preguntar en las Cortes.

La última vez que el PAR participó en una sesión de control al presidente fue el 29 de mayo. Ahora, seis meses después, y ya con ese aval del Constitucional, Izquierdo ha preguntado directamente a Azcón por el “ataque incesante” del Gobierno de España a la “legítima” Ley de Energía, recurrida de nuevo ante el mismo tribunal que ha dado la razón a los aragonesistas.

A juicio de Izquierdo, este recurso contiene una “intención clara”, que es limitar el “autogobierno” de Aragón y que la comunidad no pueda decidir “ciertas inversiones e infraestructuras”. “La energía nos ha hecho más fuertes y competitivos. Hay empresas dispuestas a crecer. ¿Qué va a pasar con los 70.000 millones si cae la Ley de Energía? ¿Están en peligro esas inversiones?”, ha incidido el portavoz del PAR.

Ante ello, Azcón ha garantizado que van a “defender” esta ley aprobada en diciembre de 2024 con los votos del PP, PSOE y PAR. “Esa ley quería seguir atrayendo inversiones para consumir la energía que producimos en Aragón. Somos de las comunidades que más energía produce, y lo que queremos es que pueda aportar valor añadido en Aragón y transformarse en nuestra comunidad”, ha señalado.

En este sentido, el presidente ha solicitado mantener reuniones de trabajo con el Ministerio para la Transición Ecológica, en el que se aborde este asunto y las inversiones en las redes de transporte, que son un elemento clave para trasladar la energía a los puntos de consumo.

Teruel Existe y la "bandera de la igualdad"

Mientras, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha exigido al presidente aragonés que “no dé un paso atrás” en las políticas de igualdad pese a las posibles demandas que pueda imponer Vox en las negociaciones de los presupuestos.

Azcón ha defendido que este Gobierno “no ha dado nunca” ese paso atrás, y ha lamentado que Guitarte centre sus objetivos en Vox. “Intenta competir con la izquierda y levantar una bandera que se le ha caído, como la defensa de la mujer. Si lo que quiere es defender a la mujer, no debería atacar a Vox, sino a la izquierda. Eso ayudaría más a sus objetivos políticos y se correspondería más con la realidad”, ha apuntado el presidente.