El nuevo hospital Quirón ya es el primer centro universitario privado en Aragón: "Es un hito estratégico para la Sanidad"

El nuevo Hospital Quirón de Zaragoza, ubicado en la avenida Gómez Laguna, se ha presentado este lunes como un centro universitario de manera oficial. Se convierte así, tras 10 meses desde que se estrenó, en el primer centro sanitario privado con carácter docente en Aragón y se suma a los cinco públicos con los que cuenta la Comunidad, que son el Lozano Blesa, el Miguel Servet, el Clínico, el Royo Villanova y el Obispo Polanco.

El acto ha tenido lugar en las instalaciones que acogerán desde este año a los estudiantes de la universidad San Jorge. En el ha estado presente el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero; la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal; el director territorial de Quirónsalud en Aragón y Cataluña, Germán Barraqueta; y el gerente de los hospitales del grupo en Zaragoza, Miguel Ángel Eguizábal.

Esta acreditación, otorgada por el Gobierno de Aragón, abre "una nueva etapa para impulsar la docencia, la investigación y la innovación sanitaria en la Comunidad", ha señalado el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

"Sumar capacidades"

Ha celebrado así "la buena noticia que llega para sumar capacidades", asegurando que de esta manera "se complementa también al sistema sanitario público". Y es, en este punto, cuando ha insistido en "los beneficios de la colaboración público privada para poder avanzar y solucionar los grandes retos sanitarios, como la falta de médicos".

Superado "este primer gran reto", el consejero les ha puesto un nuevo desafío ofreciendo la colaboración del Gobierno de Aragón para que en el hospital Quirón "se consiga la acreditación por parte del Ministerio para poder acoger también a los estudiantes postgrado". Esto abriría las puertas a que "los jóvenes puedan formarse en sus especialidades MIR, reteniendo el mayor talento posible en la Comunidad".

Aunque de momento, el centro acogerá únicamente a los estudiantes de Medicina que cursen en la Universidad San Jorge, institución con la que desde Quirónsalud han llegado a un acuerdo. "Obtener el reconocimiento de hospital universitario supone todo un hito estratégico que nos conecta aún más con la comunidad aragonesa, ya que impulsa la formación de los futuros profesionales sanitarios", ha expresado el director territorial de Quirónsalud en Aragón y Cataluña, Germán Barraqueta.

"Un motor de conocimiento"

En la misma línea, el gerente de los hospitales del grupo en Zaragoza, Miguel Ángel Eguizábal, ha destacado que "este importante logro será determinante para que el hospital avance como un motor de conocimiento".

Por su parte, la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, ha asegurado que este lunes se ha dado "un paso decisivo con la creación de un espacio de educación cuyo conocimiento se transformará en el bienestar de los ciudadanos".

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades ha asegurado estar "emocionada" por visitar "el primer hospital privado universitario, marcando un hito académico que complementará la Sanidad en Aragón". Es el "sueño", ha confirmado, "de los 85 aragoneses que cursan sus estudios de medicina en la universidad San Jorge y que podrán seguir formándose en la Comunidad".

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también ha estado presente este lunes asegurando que se trata de un paso "tan importante para sumar esfuerzos y que demuestra la importancia de la colaboración público-privada para poder avanzar". Asimismo, ha asegurado que desde su Gobierno están "muy emocionados" de ver cómo Zaragoza "sigue creciendo".