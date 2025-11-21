La seguridad, una de las grandes preocupaciones de la FAMCP: "Es básico y fundamental para todos los vecinos"

Carmelo Pérez y Natalia Chueca, antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FAMCP Ayuntamiento de Zaragoza

Los problemas de seguridad que se extienden por algunas localidades aragonesas son una de las principales preocupaciones entre los municipios. La falta de plazas por cubrir, reconocida este jueves por el ministro Grande-Marlaska en Utrillas, pone en alerta a los alcaldes, que insisten en la necesidad de completar los cuerpos en el medio rural para no ahondar todavía más en la despoblación.

Así se ha puesto de manifiesto este viernes en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), donde se ha remarcado que la seguridad es algo “básico y fundamental” para todos los vecinos.

“Hay ciertos proyectos de cámaras de seguridad que ayudan, pero creo que es fundamental que ese servicio de la Guardia Civil se nos preste a los municipios. Es un derecho que tenemos”, ha apuntado el presidente de la FAMCP y alcalde de Belchite, Carmelo Pérez.

Uno de los casos que se ha resaltado es el de Muniesa, donde los puestos del cuartel de la Guardia Civil se están cubriendo con personal en prácticas. “Es algo generalizado de toda la comunidad y que nos afecta a todos los ayuntamientos de Aragón, independientemente del signo político. La seguridad es algo fundamental para nuestros vecinos”, ha subrayado Pérez.

Una de las medidas que desde la FAMCP ponen en valor es la convocatoria de oposiciones conjuntas a Policía Local para varios municipios. El pasado mes de julio, por primera vez, Aragón agrupó los concursos para optar a un puesto de Policía Local en 14 localidades, lo que dota al proceso de una mayor agilidad y de facilidades para ayuntamientos más pequeños.

La financiación local

Más allá de la seguridad, en la Comisión Ejecutiva de la FAMCP se ha hablado también de la financiación local y que se aceleren las entregas a cuenta por parte del Estado a los ayuntamientos.

“Necesitamos que ese dinero llegue de una vez. Todavía quedan pendientes entregas a cuenta del año 2023, y estamos a finales del 2025. Es lógico y normal que las reivindiquemos. Siempre será poco, pero vale más poco que nada”, ha destacado Pérez.

Presencia de la alcaldesa de Zaragoza

Por primera vez en la historia de esta institución, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también portavoz adjunta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha acudido a este encuentro para conocer el sentir de las localidades más pequeñas y buscar posibles soluciones a problemas comunes de los vecinos.

“Es importante que todos los municipios aragoneses sientan que Zaragoza es una capital cercana y que trabajamos de la mano para hacer frente a esas cuestiones que nos afectan a todos los municipios. Al final compartimos muchos de los problemas que tenemos los alcaldes”, ha afirmado Chueca.

En este sentido, la alcaldesa de Zaragoza sostiene que la financiación local es una “deuda” pendiente “desde hace tiempo” con el Ministerio de Hacienda, ya que, dice, “estamos asumiendo competencias que no son propias de los municipios” y que deben “financiarse adecuadamente”.

“No solamente necesitamos una financiación adecuada y que no se hable solamente de la financiación autonómica, sino también de la financiación local. Los municipios estamos resolviendo muchos de los problemas que tienen los vecinos, aunque no sea nuestra competencia, y también que el remanente de cada presupuesto se pueda dedicar a inversiones en nuestros municipios que sean sostenibles”, ha señalado Chueca.